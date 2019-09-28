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Kent meydanında voleybol turnuvası

1 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Voleybol İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen voleybol turnuvası Zafer Kent Meydanında başladı.

Kent meydanında voleybol turnuvası, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde, Voleybol İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen voleybol turnuvası Zafer Kent Meydanında başladı.


İki gün sürecek ve 25 takımın kıyasıya mücadele vereceği turnuva, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in katılımlarıyla başladı. Hizmete girdiği günden bu yana Zafer Meydanında gerek kültürel gerekse sportif birçok etkinlik düzenlediklerini hatırlatan Başkan Zeybek, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla bu tür spor faaliyetlerine bundan sonra da öncülük edeceklerini söyledi. Zafer Meydanını şehrin en işlek, spor, kültür ve sanat noktalarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Zeybek, meydanı canlı tutmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Zeybek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek katılımcılara başarılar diledi. Programda ayrıca Afyon Lisesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri turnuvaya renk kattı. - AFYONKARAHİSAR

Mehmet Zeybek, voleybol, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
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