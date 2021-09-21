Kent Müzesi'nde geri sayım - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan için çok önemli bir proje olan ve Keşan'ın geçmişini geleceğe taşıyacak olan Kent Müzesi'nin ilk adımı olan Restorasyon aşamasınagelindiğini belirterek " İhaleyi kazanan firmamız ile Kent Müzesi'nin bahçesinde imza törenini gerçekleştireceğiz. Müzemizi çalışmalarına ve envanter konusunda halkımızın gösterdiği ilgi ve alaka bizleri çok mutlu etti. Burada halkımızın da çok önemli katkısı olacak. Ben bu konuda katkısı ve desteği olan Sayın TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'a Valimiz Ekrem Canalp'a , Sayın Milletevikilimiz Fatma Aksal'a, Turizm ve Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, sayın Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Kültür Müdürümüz Kemal Soytürk'e, siyasi parti temsilcilerimiz ile değerli basınımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kent Müzesi'nin imza töreni saat 15.00'te Kent Müzesi Bahçesi'nde İmza Töreninin gerçekleşmesi ile başlayacak ardından, Müze binasının eski fotoğrafları sergisi ve Kent Müzesi çalışmalarının başladığı tarihi süreç ile yağılan Sözlü Tarih çalışmalarının yer aldığı bi,r video sunumu gerçekleştirilecek.

Programda son olarak müzik dinletisi sunulacak.