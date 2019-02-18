Son Dakika Haberleri: Kent Müzesi’nin yeni binası iki önemli sergiyle açıldı

Kent Müzesi’nin yeni binası iki önemli sergiyle açıldı

36 dakika önce

Bursa'da 1926 yılında defterdarlık binası olarak inşa edilen, uzun süre Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak ekonomiye hizmet veren tarihi bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin ardından kent kültürüne hizmet vermeye başladı.

Kent Müzesi’nin yeni binası iki önemli sergiyle açıldı, System.String[]
Bursa'da 1926 yılında defterdarlık binası olarak inşa edilen, uzun süre Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak ekonomiye hizmet veren tarihi bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin ardından kent kültürüne hizmet vermeye başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:45 

Ekonomi
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