Kent Müzesi’nin yeni binası iki önemli sergiyle açıldı
36 dakika önce
Bursa'da 1926 yılında defterdarlık binası olarak inşa edilen, uzun süre Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak ekonomiye hizmet veren tarihi bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin ardından kent kültürüne hizmet vermeye başladı.
Bursa
'da 1926 yılında defterdarlık binası olarak inşa edilen, uzun süre Maliye Bakanlığı
'na bağlı olarak ekonomiye hizmet veren tarihi bina, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin ardından kent kültürüne hizmet vermeye başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:45
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