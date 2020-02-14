Kent Orkestrası'ndan sevgililere özel konser - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, "Öğle Arası Dinletileri"ne bu sezon "Sevgililer Günü Konseri" ile merhaba dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, "Öğle Arası Dinletileri"ni Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda "Sevgililer Günü Konseri" ile açtı. Sanat yaşamında 30. yılını kutlayan Kent Orkestrası'nın geleneksel hale getirerek her hafta perşembe günleri düzenlediği dinletiler Başkentlilerden büyük ilgi görürken, Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen konserde Şef Kemal Günüç yönetiminde Nur Yoldaş'ın muhteşem yorumu ve Zafer Gökçer'in eşsiz piyano resitali ilgiyle izlendi.



Şarkılara eşlik eden Nezihe Özdoğan adlı dinleyici, "Çok güzeldi. Etkinliklerin devam etmesini isteriz" derken, Tahir Gökçer adlı vatandaş da, "Geçen sene de vardı. Çok başarılılar ve konser çok güzel oluyor. Yılların tecrübesi, beğenerek dinliyorum. Saatlerinin daha uzun olması temenni ederim" diyerek memnuniyetini ifade etti.



"Öğle Arası Dinletileri", perşembe günleri saat 12.25 ile 13.30 arasında Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. - ANKARA