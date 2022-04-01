Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı - Son Dakika
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Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

01.04.2022 00:57
Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan kent ormanında aynı anda 5 ayrı noktada çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürdü.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan kent ormanında aynı anda 5 ayrı noktada çıkan orman yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürdü. Yangınların kundaklama sonucu çıkartıldığı üzerinde duruluyor.

Emirdağ ilçesine kent ormanında gece saatlerinde 5 ayrı noktada yangın meydana geldi. Olaya hemen müdahale eden itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangınları kontrol altına aldı. Yangınları kimliği belirsiz kişiler tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığını belirten Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yaptığı açıklamada, "Emirdağ kent ormanımızda kimliği belirsiz kişiler tarafından aynı anda 5 farklı bölgede orman yangını çıkarılmaya çalışılmış. İtfaiye ekiplerimizin zamanında müdahalesi ile en az hasarla yangın söndürülmüştür. Bunu yapan kişi ve kişiler elbette kanun önünde hesap vermeli" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kent ormanında 5 ayrı noktada yangın çıktı - Son Dakika


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