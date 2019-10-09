Son Dakika Haberleri: Kent Park tazyikli suyla yıkandı
Son Dakika Güncel Kent Park tazyikli suyla yıkandı

Kent Park tazyikli suyla yıkandı

1 saat önce

Hakkari'nin en gözde parklardan biri olan Kent Park, belediye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı.

Kent Park tazyikli suyla yıkandı, System.String[]

Hakkari'nin en gözde parklardan biri olan Kent Park, belediye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı.


Atlılar Caddesi üzerinde 8 bin metrekare alanda bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanları yer alan Kent Park, Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından çöplerden arındırıldıktan sonra tazyikli suyla yıkandı. Her gün düzenli bir şekilde çevre temizliği yapılan Kent Park'ta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Cihan Kahraman, ailelerle bir süre sohbet ederek, parkın yeşil alanına çöp atılmaması tavsiyesinde bulundu. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:43 Kaynak: İHA
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