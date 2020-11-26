Kent Parkta çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin kuzey kısmında 25 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapımını sürdürdüğü Kent Parkta çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, çeşitli sorunlardan dolayı yapımı aksayan Yeni Mahalledeki Kent Parkı en kısa sürede hizmete açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çevre duvarı örülmeye başlayan parkla ilgili bilgi veren yetkililer, "Şehrin kuzey kısmı olan Yeni Mahallede 25 bin metrekarelik bir alan üzerinde sürdürülen Kent Parkta çalışmalar hız kazandı. İçinde basketbol sahası, fitness ve spor alanı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu ile sosyal alanların bulunacağı projemizde çevre duvarı örme işlemine başlanıldı. İnşallah bu önemli parkımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN