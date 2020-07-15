Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti - Son Dakika

Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında sabahın ilk ışıklarında İstanbul'da kent protokolü Vali Ali Yerlikaya ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti. İl Müftüsünün duasına katılan protokol, koronavirüs tedbirlerini de göz ardı etmedi.

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Sabahın ilk ışıklarında anıtta dua edildi

15 Temmuz Şehitler Anıtına gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki kent protokolü, il müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın duasına hep birlikte 'Amin' dedi. Kısa bir süre anıtta incelemelerde de bulunan Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyet tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere de dikkat etti. Maskeyi bir dakika olsun çıkartmayan heyet sosyal mesafe kuralına da dikkat etti.

(İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kent protokolü 15 Temmuz Şehitler Anıtını ziyaret etti - Son Dakika
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