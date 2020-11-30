Kent protokolünden Adıyaman'ın il oluşu kutlaması - Son Dakika

Kent protokolünden Adıyaman'ın il oluşu kutlaması

30.11.2020 17:48
Kent protokolünden Adıyaman'ın il oluşu kutlaması, System.String[]

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın il oluşunun 66. Yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın il oluşunun 66. Yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman'ın il oluşunun 66. Yıl dönümünü büyük bir mutlulukla kutladıklarını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, " Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu medeniyetlerin izlerini taşıyan huzur ve kardeşlik kenti Adıyaman'ın il oluşunun 66. yıldönümünü kutluyoruz. Geleceği aydınlık, bir kentin insanları olarak ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz güzel ilimizin il olmasında, gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın il oluş yıl dönümünü kutladı. 1 Aralık 1954 yılında il statüsüne kavuşan Adıyaman'ın il oluşunun 66. yıldönümünü kutlayan Başkan Süleyman Kılınç, "Barış, hoşgörü ve kültürel anlamda önemli bir yere sahip olan Adıyaman'ımızın il oluşunun 66. yıldönümü kutlu olsun. Kentimiz tarihi ve doğa zenginliğiyle adından sıkça bahsedilen iller arasında yer almaktadır. İlimizin kalkınmasında var gücümüzle çalışmaktan ve sorunların çözümünü görmekten mutlu olmaktayız. Yerel ve genel sorunlarımızın çözümünde merkezi hükümetimizle diyaloglarımızı sıcak tutmaktayız. Milletvekillerimiz ve mensubu olmaktan kıvanç duyduğum AK Parti teşkilatları olarak bu güzel kentimize hizmet etmeyi kendimize önemli bir görev kabul ettik. Bu güzel kentimizin il statüsüne kavuşmasında emeği geçenlere hemşehrilerimizin huzurunda minnet ve şükranlarımı sunar, yine kentimizin gelişiminde gayretlerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese saygılarımla teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın il oluşunun 66.yıl dönümü kutladı. Adıyaman'ın 1 Aralık 1954 tarihinde 6418 sayılı Kanunla Malatya'dan ayrılarak Türkiye Mülki İdare kademesinde vilayet olarak yer aldığını belirten Başkan Dağtekin, "Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın özellikle tarihi ören yerlerindeki yerleşim yerlerine bakıldığında vilayet olma özelliği bakımında geçmişi uzun yıllara dayandığını görüyoruz. Demografik yapısıyla da Türkiye'nin örnek şehri olan Adıyaman'ımız barış, kardeşlik ve huzurun başkenti olma niteliğini, fazlasıyla hak etmekte. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 31 yıl sonra il olan Adıyaman'ımız her ne kadar vilayet statüsüne gelse de kalkınma da en büyük hamleyi AK Parti iktidarıyla birlikte yaparak büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Geçmişte hayal denilecek bir çok proje AK Parti iktidarıyla birlikte gerçekleşmiştir. Adıyaman'ın il olma mücadelesinde dönemin Adıyamanlı siyasetçileri, gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarına emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tarihi yolculuğu içerisinde Adıyaman'ımıza hizmet eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kent protokolünden Adıyaman'ın il oluşu kutlaması
Kent protokolünden Adıyaman'ın il oluşu kutlaması
Kent protokolünden Adıyaman'ın il oluşu kutlaması

Süleyman Kılınç, Mahmut Çuhadar, AK Parti, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kent protokolünden Adıyaman'ın il oluşu kutlaması - Son Dakika


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