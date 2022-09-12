Sınıf ve öğrencilerden görüntüler Gaziantep 'te yeni eğitim ve öğretim döneminde 1350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin 670 öğrenci, ders başı gerçekleştirdi.

Kent protokolünün Çamlık İlkokulu'nu ziyaret etmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

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