GAZİANTEP - Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 11:19

Kent protokolünün Çamlık İlkokulu'nu ziyaret etmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öğrencilerle sohbet etmesi Sınıf ve öğrencilerden görüntüler Gaziantep'te yeni eğitim ve öğretim döneminde 1350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin...

Kent protokolünün Çamlık İlkokulu'nu ziyaret etmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öğrencilerle sohbet etmesi

Sınıf ve öğrencilerden görüntüler Gaziantep'te yeni eğitim ve öğretim döneminde 1350 okulda 32 bin öğretmen eşliğinde 627 bin 670 öğrenci, ders başı gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Çamlık İlkokulu'nu ziyaretti.

Vali Gül, konuşmasında, eğitim önemliliğine dikkati çekerek, öğrencilere başarı diledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, Bülent Şahin, Fatma Şahin, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement