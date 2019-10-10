Kent ressamı Boyacı'dan yeni sergi

Eserleriyle Bursa'nın mimari yapılarına teknik çizimlerinin ışığında yeni bir bakış açısı kazandıran kent ressamı Ömer Faruk Boyacı, ikinci kişisel resim sergisi ile yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Bursa sokaklarını süsleyen resimleriyle şehrin tanıtımına katlı koyan genç sanatçı, bu kez Bursa'nın tarihi ilçelerini tuvaline yansıttı. Bursa'nın tarihi mekanlarının gece ve gündüz olmak üzere iki büyük kış manzarasını da resmeden Ömer Faruk Boyacı, yeni eserlerini 14 Ekim Pazartesi günü Tayyare Kültür Merkezi Ressam Şefik Bursalı ve Sami Güner Sanat Galerileri'nde Bursalıların beğenisine sunacak. Bursa ve ilçelerinden farklı kompozisyonların yer aldığı 100'den fazla eserini görücüye çıkarmaya hazırlanan genç ressam, Cumalıkızık, İznik, Mudanya, Gölyazı, İnkaya ve Muradiye Külliyesi'ni tuvaline yansıttığı çalışmalarını da ilk kez sergileyecek. Ünlü ressam Cemal Toy'un asistanlığını yapan Klee, Mondrian, Van Gogh gibi kübist sanatçılarından etkilenen ve sanat rotasını tarihi yapıların rölöveleri ve restorasyon çalışmalarını kullanarak oluşturduğu kendine özgü tasarımlara şekillendiren Ömer Faruk Boyacı'nın resim sergisi, 19 Ekim'e kadar açık kalacak. - BURSA