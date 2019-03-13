Son Dakika Haberleri: Kent Söyleşilerinde İnsanlığın Öyküsü Konuşulacak

Kent Söyleşilerinde İnsanlığın Öyküsü Konuşulacak

1 saat önce

İzmir'de, sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı Kent Söyleşileri, yine farklı bir konu ve konusunda uzman konuklarla mart ayında da İzmirliler ile buluşmaya devam ediyor.

Kent Söyleşilerinde İnsanlığın Öyküsü Konuşulacak, System.String[]
İzmir'de, sanat, iş ve bilim dünyasının sevilen isimlerinin ağırlandığı Kent Söyleşileri, yine farklı bir konu ve konusunda uzman konuklarla mart ayında da İzmirliler ile buluşmaya devam ediyor.

Medical Park İzmir Hastanesi ve bir otelin iş birliğinde gerçekleşen Kent Söyleşileri, mart ayında da devam ediyor. Hikaye anlatıcısı, eğitmen ve yazar olan Nazlı Çevik Azazi ve fotoğrafçı-yazar Özcan Yüksek'in bu ay ki etkinliğin konuğu olacağı belirtildi. 'Masallar ve Mitler' başlığı altında insanlığın öyküsünün mercek altına alınacağı söyleşi, 15 Mart Cuma günü saat 19.00'da Movenpick Hotel İzmir'de ücretsiz ve herkese açık olarak düzenlenecek.

Programın moderatörlüğünü ise yazar Gülşah Elikbank üstlenecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

Özcan Yüksek, İzmir, Güncel
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