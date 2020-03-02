Kent söyleşilerine Nedim Gürsel ve Melihat Gülses konuk oldu - Son Dakika

İzmir'de, her ay gerçekleşen kent söyleşilerinin bu ay ki konuğu yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses oldu.



Medical Park İzmir Hastanesinin öncülük ettiği kent söyleşilerinde bu ay yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses ağırlandı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve aynı zamanda kent söyleşilerinin mimarı olan Dr. Zeki Hozer, İzmir'in Davos'u projesinin tamamlandığını söyledi ve "9 Eylül haftasında Oscar ödüllü isimlerden Nobel ödüllü isimlere kadar birçok ünlünün geçit yaptığı, bir hafta boyuncu devam edecek açık oturumları, panelleri ve konferansları planladık. Programın detaylarını ilerleyen zamanlarda paylaşacağız" dedi.



Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda" teması üzerine bir sohbet yapıldı. Söyleşi konuğu Nedim Gürsel, 40'ıncı kitabı olan ve mekan olarak İzmir'de geçen 'Baba Bak Deniz' isimli yeni kitabından bahsetti. Sanatçı Melihat Gülses de, keman eşliğinde gerçekleştirdiği canlı performanslarla alkış aldı. Katılımın yoğun olduğu söyleşinin sonunda katılımcılar, konuklar ile fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı.



Yazar Nedim Gürsel de kitaplarını okurları için imzaladı. - İZMİR