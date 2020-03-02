Kent söyleşilerine Nedim Gürsel ve Melihat Gülses konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kent söyleşilerine Nedim Gürsel ve Melihat Gülses konuk oldu - Son Dakika

Kent söyleşilerine Nedim Gürsel ve Melihat Gülses konuk oldu

6 saat önce

İzmir'de, her ay gerçekleşen kent söyleşilerinin bu ay ki konuğu yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses oldu.

Kent söyleşilerine Nedim Gürsel ve Melihat Gülses konuk oldu, System.String[]

İzmir'de, her ay gerçekleşen kent söyleşilerinin bu ay ki konuğu yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses oldu.


Medical Park İzmir Hastanesinin öncülük ettiği kent söyleşilerinde bu ay yazar Nedim Gürsel ve sanatçı Melihat Gülses ağırlandı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve aynı zamanda kent söyleşilerinin mimarı olan Dr. Zeki Hozer, İzmir'in Davos'u projesinin tamamlandığını söyledi ve "9 Eylül haftasında Oscar ödüllü isimlerden Nobel ödüllü isimlere kadar birçok ünlünün geçit yaptığı, bir hafta boyuncu devam edecek açık oturumları, panelleri ve konferansları planladık. Programın detaylarını ilerleyen zamanlarda paylaşacağız" dedi.


Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, "Sözcüklerden Notalara Sanat Şehrin Ruhunda" teması üzerine bir sohbet yapıldı. Söyleşi konuğu Nedim Gürsel, 40'ıncı kitabı olan ve mekan olarak İzmir'de geçen 'Baba Bak Deniz' isimli yeni kitabından bahsetti. Sanatçı Melihat Gülses de, keman eşliğinde gerçekleştirdiği canlı performanslarla alkış aldı. Katılımın yoğun olduğu söyleşinin sonunda katılımcılar, konuklar ile fotoğraf çektirme fırsatı yakaladı.


Yazar Nedim Gürsel de kitaplarını okurları için imzaladı. - İZMİR

Melihat Gülses, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü
Senegal, Suudi Arabistan ve Tunus'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edildi Son Dakika: Merkel, Türkiye'nin İdlib'de güvenli bölge teklifine destek verdi Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:10:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kent söyleşilerine Nedim Gürsel ve Melihat Gülses konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]