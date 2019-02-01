Son Dakika Haberleri: Kent Söyleşilerinin Bu Ayki Konusu Madde Bağımlılığı

Kent Söyleşilerinin Bu Ayki Konusu Madde Bağımlılığı

1 saat önce

İzmir'de, kent söyleşilerinin şubat ayı konuklarının İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'nden Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak'ın olacağı ifade edilirken, söyleşide madde bağımlılığı masaya yatırılacak.

Kent Söyleşilerinin Bu Ayki Konusu Madde Bağımlılığı, System.String[]
İzmir'de, kent söyleşilerinin şubat ayı konuklarının İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'nden Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak'ın olacağı ifade edilirken, söyleşide madde bağımlılığı masaya yatırılacak.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer tarafından projelendirilen kent söyleşilerinde bu ay, madde bağımlılığı tartışılacak. Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşiye, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile Ege Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'nden Prof. Dr. Ayşe Ender Altıntoprak konuk olarak katılacak. 6 Şubat Çarşamba günü Movenpick Hotel İzmir'deki söyleşi, saat 19.00'da herkese açık olarak gerçekleşecek.

Söyleşi öncesi bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer, "Büyük, genç ve dinamik nüfus yapısı ile Türkiye, tütün ve alkol tröstlerinin ve uyuşturucu kartellerinin hedefinde yer almakta ve her geçen gün toplumumuz adına tehlike büyümektedir. Öncelikle gençlerimiz olmak üzere, tüm toplum gruplarının madde bağımlılığından korunması için, daha sıkı yasal düzenlemeler ile kontrol ve denetim mekanizmalarının oluşturulması, milli önceliklerimizden olmalıdır düşüncesi ile bu ay konu olarak, madde bağımlılığını seçtik" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Hüseyin Aşkın, İzmir, Güncel
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