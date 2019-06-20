Son Dakika Haberleri: Kent Tarım'da ilkbahar dönemi sona erdi
Son Dakika Güncel Haber

Kent Tarım'da ilkbahar dönemi sona erdi

55 dakika önce

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri sezonu kapattı.

Kent Tarım'da ilkbahar dönemi sona erdi, System.String[]
Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri sezonu kapattı. 13 Şubat'ta başlayan ilkbahar sezonu programında kursiyerlere sebze yetiştiriciliği ile ilgili temel eğitimler verildi.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri'nde ilkbahar dönemi eğitimleri tamamlandı. Mutlukent ve Ata Mahallelerinde bulunan Kent Tarım Hobi Evleri'nde verilen eğitimlerden 300 Çankayalı yararlandı. Şubat ayında başlayan bahar dönemi eğitimlerinde sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, aşılama, kompost yapımı, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, yağmur hasadı, budama gibi konuları detaylı bir şekilde öğrenen kursiyerler, gül, çalı, asma, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek ve marulun nasıl yetiştirileceğini de öğrendiler. Çankaya'nın farklı bölgelerinden katılan vatandaşlar, uzmanlardan aldıkları temel sebze yetiştiriciliği ile ilgili bilgileri eğitimlerin son dönemlerinde kent bostanında uygulayarak pekiştirme imkanı da buldu.

Yeni sezon Eylül'de başlayacak

Eğitimlerin sonbahar sezonu Eylül ayında başlayacak. Çankaya Belediyesince Mutlukent ve Ata Mahallelerinde düzenlenen temel sebze yetiştiriciliği eğitimlerinin sonbahar sezonuna da dileyen tüm Çankayalılar hiçbir ücret ödemeden katılabilecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kent Tarım'da ilkbahar dönemi sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]