Kent'te Sanat Söyleşileri şehre neşesini yeniden kazandırıyor - Son Dakika

Yazar Gülşah Elikbank'ın moderatörlüğünde bu haftaki söyleşinin konukları; Gazeteci, Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral ile Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz olacak.
24 Haziran Perşembe günü saat 17:00'da yapılacak söyleşi herkese açık ve ücretsiz şekilde gerçekleşiyor. Samimi sohbet havasında geçen Kent'te Sanat Söyleşileri'nde; gençlerden, siyasete siyasetten sanata, dünden bugüne birçok konu konuşuluyor. Söyleşiler sosyal mesafe gözetilerek, korona önlemlerine uygun gerçekleşiyor.
Kaynak: Bültenler
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