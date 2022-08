Kent ve Başkan Ödülleri Kayseri'de sahiplerini buldu

Kent ve Başkan Ödül Töreni, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı ve Kent Başkan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Okan Geçgel'in açılış konuşmasıyla başladı. Geçgel, şehirler inşa etmenin ve kentsel dönüşüm yapmanın yeni bir anayasa yapmak kadar önemli olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Şehir çalışmaları sonuç itibariyle en az anayasa kadar hayatımızı etkiler ve yaşamsaldır. Şehirler, geçmişimizin, bugünümüzün ve geleceğimizin ortak yaşam alanlarıdır. O açıdan şehirleri tahrip etmeden inşa ve ihyasını özümsemeliyiz. Bu manada siz kıymetli yerel yöneticilerimize şehirlerin mimarları olarak çokça iş düşmektedir.

"KÖPRÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz, Kent & Başkan Dergisi olarak kentleri için özveriyle ve içtenlikle çalışan, gönüllere dokunan ve insanlarından oyları aracılığıyla destek ve takdir gören kıymetli belediye başkanlarımızla; Türk Belediyeciliği için, belediyelerimizin gelişmesi, güçlenmesi için farklı alanlarda çalışan çok değerli İsimlerle bu akşam birlikteyiz. Kent & Başkan Ödülleri'nin belirlenmesinde tek ölçütümüz halkın verdiği oylar olmuştur. Çalışan, proje üreten, popülizmden uzak ve işi belediyecilik olan başkanlarımız vatandaşlardan takdir ve destek görmüştür . www.kentvebaskanodulleri.com web sitemiz üzerinden herkese açık oylamamızda tüm Türkiye belediyeleri oylanmış; aldıkları sonuçlar her birinin nüfuslarına oranla değerlendirilmiştir. En yüksek oyları alan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarımız ödül almaya hak kazanmıştır. Kent & Başkan Dergisi bundan sonra da aynı vizyon ve aynı hassasiyetlerle çalışmalarını yürütecektir. İnşallah değerli başkanlarımızın bize güveni devam ettikçe biz de başkan ve vatandaş arasında köprü olmaya devam edeceğiz."

KILINÇ: "BİR ŞEHRİN AĞABEYİ OLMAK APAYRI BİR BAŞARI"

Kent ve Başkan Ödül Töreni'nin ana sponsoru olan Sedat Kılınç İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç ise, "Kent ve Başkan Ödül Töreni'nin ana sponsoru olan Sedat Kılınç İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç ise, "Burada ödül alacak belediye başkanlarımız, aslında halkın oylarıyla, teveccühleriyle bu makama gelerek başarılarını tescillemiş oldular. Bir şehrin, bir ilçenin, bir beldenin ağabeyi olmak, halkın teveccühünü kazanmak başlı başına büyük başarı zaten. Bir de burada, herkese açık bu oylamada Türkiye çapında öne çıkarak Kent ve Başkan Ödülü'nü almaya hak kazan belediye başkanlarımızı kutluyorum." diyerek Kayseri'ye gelerek şeref verdikleri için tüm konuklara teşekkürlerini iletti.

BULUT: "ORTAK YAŞAM ALANLARIMIZA DAİR ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER İFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ALLAH İŞLERİNİ RAST GETİRSİN"

Gecenin davetlileri arasında, "Ortak yaşam alanlarımıza dair çok önemli görevler ifa eden belediye başkanlarımızın Allah işlerini rast getirsin" temennisiyle alkış alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut da vardı. Bulut konuşmasının devamında, "Türkiye'mizde, insanımıza, Türk Milletimize hizmet noktasında belediye başkanlarımızın yapmış olduğu projeleri liyakatli bir şekilde değerlendirip bu sadaka-i cariye görevi bulunan belediye başkanlığı makamında bu önemli isimleri bir araya getirme noktasında Kent & Başkan Dergisini tebrik ediyorum. Ortak yaşam alanlarımıza dair çok önemli görevler ifa eden belediye başkanlarımızın Allah işlerini rast getirsin. Bir insanın doğduğu günden vefatına kadar belki de en çok uğradığı kurumlardandır, belediyeler. Dolayısıyla böylesine önemli bir organizasyonu gerçekleştiren tüm ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum "dedi.

TAMER: "BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN BİR YIL İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUKLARINI, KÜÇÜK DE OLSA BİR ÖDÜLLE TAKDİR ETMEK HER ZAMAN İÇİN AYRI BİR GÜZELLİK"

Kentleri bir insan organizmasına benzeterek onun büyümesinde, gelişmesinde emeği bulunan belediye başkanlarını içtenlikle kutlayan Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, "Bugün burada, önemli bir dergimizin, Kent & Başkan Dergimizin düzenlediği bu önemli organizasyonda bir aradayız. Belediye başkanlarımızın bir yıl içerisinde yapmış olduklarını, küçük de olsa bir ödülle takdir etmek her zaman için ayrı bir güzellik. Yıllardır bu organizasyon yapılıyor, Okan Bey yıllardır bu organizasyonla siz değerli yerel yöneticilerimizi ve bizleri buluşturmaya çalışıyor. Kendisine ve tüm ekibe teşekkür ediyor, ellerine sağlık diyorum. Eminim her biriniz görevlerinizde son derece sıkıntılı günler atlatıyorsunuz. Ancak, kentler bir insan organizması gibidir; yenilikler, güzellikler meydana getirerek halkımıza, halkınıza sunuyorsunuz: bu nedenle de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu dergimizin daha nice yıllar daha büyük ve başarılı işler yapmaya devam etmesi temennisiyle saygılar sunuyor, tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

ÇİÇEK: "İNSANLARIN OY'UNU ANCAK GÜVEN İLE ALABİLİRSİNİZ"

"İnsanın her şeyini alabilirsiniz, parasını, varını yoğunu ama oyunu sadece güven varsa alabilirsiniz." sözleriyle dikkat çeken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Öncelikle Türkiye'nin birçok farklı yerinden gelen belediye başkanlarımızı Kayseri gibi muhteşem bir şehirde ağırlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Belediye başkanlığı oldukça kutsal bir görev; seçilmek, insanların oyunu almak bambaşka bir şey. Ben seçilmedim: Oy pusulası kâğıdıyla halk, "Sen beni temsil et, sen şehrül eminsin, bu şehrin en güvenilir adamısın" demek çok başka bir şey. İnsanın her şeyini alırsınız, parasını, varını yoğunu ama oyunu sadece güven varsa alabilirsiniz. Bu organizasyonda oylamanın nasıl adaletli, titizlikle ve layıkıyla yapıldığını hepimiz biliyoruz. O nedenle Kent & Başkan Ödülleri'nde oy almak, ödül almak çok kıymetli olsa gerek. Ancak hepinizin asıl oylarınız sandıkta." diyerek tüm belediye başkanlarına "Allah hepinizin yardımcısı olsun." temennisini iletti.

YALÇIN: MAHALLİNDE YAŞAYANLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN ZANAATKAR

Kent ve Başkan Ödülleri Oylamasında, nüfusuna oranla en yüksek oyu alan belediyesi, gecenin yıldızı Talas Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kent ve Başkan Özel Ödülü'nü alırken aynı zamanda belediye başkanı için de son derece etkili bir tanımlama yaptı: "Çok eski bir kitaptan okumuştum: "Mahallinde yaşayanların hayatını kolaylaştıran zanaatkara belediye reisi denir" diye yazıyordu. Hepimizin böyle ortak bir görevi var ama harika bir görev.

Çok şükür ben belediyecilikte 28. yılımı çalışıyorum. 94'te başlamıştım: KASKİ'de 5 yıl, sonra Mehmet Özhaseki Bey'in Genel Sekreteri olarak 17 yıl, Van'da Kayyım Genel Sekreteri olarak 2 yıl, son 3 yıldır da buradayım. Bize bu ödülü layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin ödül aldığı konu çok ehemmiyetli olmakla beraber Allah herkese yardım etsin. Belediye başkanlığı çok mübarek bir iş olmakla beraber zor ama çok da keyifli bir iş. Bizim ödül aldığımız proje, Şeffaf Oda. Naçizane bir tavsiye olarak şunları söylemek isterim; 85 bin nüfuslu bir mahallemizde, Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip 7. Mahallesi, Mevlana'da bir parka şeffaf odamızı kurduk. Sabah 8'de ben açıyorum, akşam 5'te ben kapatıyorum. Randevusuz, çat kapı gelen vatandaşları dinliyorum. Günde 40-60 grup arasında haftada bir gün dinliyorum. Yoldan geçenler, kekini böreğini getirenler, teşekküre gelenler, sosyal yardım için gelenler, başka kurumlarla ilgili sıkıntılarını dile getirenlerin hepsi oluyor. Ama en güzeli "Ben belediye başkanına ulaşamadım", "Özel Kalemine not bıraktım, dönüş alamadım" deme işi bitti. Artık sabah 8, akşam 5 Çarşamba günleri herkes gelip görüşebiliyor. Benim de diğer 4-5 günüm kendime, yani projelere kalıyor. Böylece hafta boyunca çok sayıda konuk ağırlamak durumunda kalmıyorum."

Renkli ve unutulmaz anların yaşandığı Kent & Başkan Ödül Töreni, konuşmaların ardından Kent & Başkan Ödüllerinin takdimi ile devam etti.