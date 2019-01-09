'Kent ve Çocuk Çalışmaları' Yüksek Lisans Modülü Açıldı

Bu alanda Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip "Kent ve Çocuk Çalışmaları" çalışma modülü genç mimarların, kent tasarımcılarının ve şehir planlamacılarının 0-3 yaş arası çocukların ve ailelerinin kamusal alanlardaki ihtiyaçları konusunda farkındalıklarını artırmak. Modülün Kent ve Çocuk Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'na dönüşmesi planlanıyor. Şubat ayında başlayacak modül için son başvuru tarihi 15 Ocak 2019.

Kadir Has Üniversitesi, Tasarım Yüksek Lisans programı kapsamında 'Kent ve Çocuk Çalışmaları' modülünü başlatıyor. Şubat ayında başlayacak disiplinler arası çalışma modülü Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip. 'Modül genç mimarların, kent tasarımcılarının ve şehir planlamacılarının 0-3 yaş arası çocukların ve ailelerinin kamusal alanlardaki ihtiyaçları konusunda farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Son başvuru tarihi 15 Ocak 2019 olarak belirlenen 'Kent ve Çocuk Çalışmaları' modülünün yakın gelecekte bir yüksek lisans programına dönüşmesi planlanıyor.

'Kent ve Çocuk Çalışmaları' modülü ile tasarım yüksek lisans öğrencilerinin özellikle 0-3 yaş çocuğun kent yaşamı içindeki yerine odaklanmalarını hedeflediklerini belirten Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem, "Kent planlaması sırasında kimse 0-3 yaş çocuğun ihtiyaçlarını dikkate almıyor. Bu çalışma sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı 0-3 yaş arası çocukların gelişimini desteklemek üzere yürütülen İstanbul95 programının bir parçası olarak hayata geçiriliyor. Modül sayesinde öğrencilerimiz tasarım sırasında karşılaşacakları karmaşık sosyal problemleri çözebilme becerilerini geliştirirken, farklı sosyal, kamusal, ekolojik, teknolojik ve kültürel bağlamlarda çalışma imkanı bulacaklar. Çocuğun ve ona bakım verenlerinin kentsel ortamla kurdukları ilişkinin, sadece psikolojik ve sosyal boyutu yok. Tasarım ve kamu yönetimini doğrudan ilgilendiren bir diğer boyutu hep gözden kaçıyor. Genç mimarları, şehir plancılarını tasarım aşamasında işin içine çekmeyi amaçlıyoruz. Bu alanda ciddi bir ihtiyaç olmasına karşın, Türkiye'de bir eğitim programı mevcut değil. Dünyadaki örneklere bakıldığında da bu alanda oldukça sınırlı sayıda çalışma olduğunu görüyoruz. Kadir Has Üniversitesi Tasarım Fakültesi olarak 'Kent ve Çocuk Çalışmaları' modülü ile Türkiye'de bu alanda bir ilke imza atıyoruz. Bu girişimin diğer çalışmalara örnek olması ve benzer çalışmaları yüreklendirmesi en büyük dileğimiz" dedi.

Ana fikri İstanbul95 programı kapsamında şekillenen ve içeriği Superpool'un katkıları ile hazırlan 'Kent ve Çocuk Çalışmaları' modülü, Bernard van Leer Vakfı tarafından destekleniyor. Vakıf, kentsel mekan üzerinde aktif olarak çalışan kamu personelinin konuyla ilgili eğitimine ve yüksek lisansa kabul edilecek öğrencilere eğitim bursları verecek.