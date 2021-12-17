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Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu - Son Dakika

Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

17.12.2021 08:32
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

ABD'de, kasırganın en sert vurduğu Kentucky eyaletinde, hortumun yıktığı evden kaybolan düğün fotoğraflarından bir tanesi 240 kilometre uzakta bulundu. Düğün fotoğrafının bulunmasıyla büyük bir sevinç yaşayan Michaela Copeland, yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı "Tüylerim diken diken oldu" paylaşımıyla ifade etti

Kentucky'de yaşayan Michaela Copeland, Mayfield kasabasında kayınvalidesinin evinden hortumun uçurduğu düğün fotoğrafının 240 kilometre ötedeki Garfield kasabasında bulunduğunu öğrenince sosyal medyadan yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu paylaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SES GETİRDİ

Copeland, kocasıyla dans ettiği bir düğün fotoğrafının Facebook'ta, felakette kaybolan eşyaları sahiplerine ulaştırılması için açılan bir grupta görünce, "Düğün fotoğraflarımızdan biri yaklaşık 150 mil (240 km) uzakta bulundu. Tüylerim diken diken oldu" diye paylaşımda bulundu.

Kasırganın etkili olduğu 4 eyalette birçok felaketzedenin kayıp eşyalarının bulunmasına yardımcı olan grupta Pamela Compton isimli üyenin, 12 Aralık'ta paylaştığı Copeland çiftinin düğün fotoğrafının altına, "Garfield'daki çiftliğimizde bulduğumuz bu fotoğrafı size postalamaktan memnuniyet duyacağız. Tanrı hepinizi korusun." diye yazdığı görüldü.

DİĞER FOTOĞRAF DA 210 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Bir diğer düğün fotoğrafının da yaklaşık 210 kilometre mesafede bulunduğunu belirten Copeland, fotoğraflarının böyle bir felaketten tahrip olmadan kurtulmasını "çok tuhaf" bulduğunu ifade etti.

EN AZ 88 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'de 10 Aralık'ta meydana gelen ve 6 eyalette etkili olan hortumlarda Dawson Springs kentinin yüzde 75'i yıkıldı, toplamda en az 88 kişi hayatını kaybetti. Hortumlardan en fazla etkilenen, hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Mayfield ve Dawson Springs'te elektrik ve su kesintileri devam ediyor.

Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kentucky, Medya, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu - Son Dakika
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