Kente Değer Katacak Sosyal Tesis

Açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hasan Celal Güzel bakanımızın ismini bu parkta yaşatıyor olmaktan büyük bir memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hasan Celal Güzel bakanımız, gerçekten hem Antep'imiz için, hem ülkemiz için çok değerli bir devlet adamıydı. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, kendisi her zaman bir özgürlük savaşçısı olmuştur. Dik duruşuyla devlet adamlığıyla vatan millet sevdasıyla her zaman kendisini net bir şekilde ifade etmiştir. Gaziantep'in evladı bakanımıza da böyle bir parkın ismini vermekte bizim için çok büyük bir onurdur. Park, 250 bin metrekare alan üstüne kurulmuş, alt ve orta gelir grubu insanların yaşadığı ancak bir yeşil alan olmadığı, sosyal bir faaliyet yapamadıkları bir alan olarak dikkat çekiyor. İçerisinde, profesyonel bir futbol sahasının, yarı olimpik yüzme havuzunun, kütüphanesinin, millet kıraathanesinin, bisiklet yolları yürüyüş yollarının olduğu çok örnek bir millet bahçesi oldu.

ÇAĞLAYAN MAHALLESİNE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesinde gençlerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız hep birlikte burada vakit geçirecekler. Bir sosyal belediyecilik anlayışı, bu gönül belediyecilik anlayışıdır. Cumhurbaşkanımız bir manifesto yayınladı manifesto çerçevesinde millet bahçesinden kentsel dönüşüme birçok projeyi ve hedeflerimizi açıkladı. Biz de bu hedefler doğrultusunda illerimize gidiyor, illerimizde belediye başkanlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Hem kentsel dönüşüm noktasında hem millet bahçesi noktasında yapılması gereken projeleri ve aciliyetine binaen öncelik sırasına göre yapmaya gayret gösteriyoruz. Çağlayan mahallesi gerçekten deprem riski taşıdığı, altında mağaraların bulunduğu alana gittik. Gaziantepli kardeşlerimiz bize, 'burası deprem riski taşıyor, bu alanı acilen dönüştürmemiz gerekir' dediler. Biz de burada diğer mahallelerimizde olduğu gibi kentsel dönüşüm projesini geliştireceğiz" diye konuştu.

PROJE SİYASETİ YAPACAĞIZ

Kentsel dönüşümle alakalı artık kararlı bir duruşun sergileneceğini kaydeden Bakan Kurum, şunları aktardı: "Artık ülkemizin 50 yıllık 100 yıllık şehir planlamasını yapacağız. Bu planlamada tarım alanları, sanayi alanları, turizm alanları ve dönüştürülmesi gereken alanları tek tek tespit edilerek belediyelerimizle birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Biz vatandaşlara hizmette ve bu hizmetleri sunmakta dertliyiz. Biz dertliyiz ve projeler üretiyoruz. Görevimiz vatandaşın hizmet ve yaşam kalitesini artırmaktır. AK Parti döneminde Gaziantep adeta başka bir şehir haline geldi. Bölgenin parlayan bir yıldızı olan Gaziantep, sanayisiyle tarımıyla, ülkemiz için bölgemiz için çok önemli bir şehri. Bu şehirde olması gereken projeleri destekleyeceğiz. Bakanlık olarak doğru projenin her zaman arkasında olacağız. Çöp, çamur, çukur siyaseti yapanlara karşı proje siyaseti yapacağız. Biz vatandaşlara hizmet götüreceğiz onların gönlünü fethedeceğiz. Bizim asli görevimiz budur. Bir vatandaşın gönlüne dokunamadıysak bütün bu projeler boşadır. Gönül belediyeciliği anlayışıyla kapı kapı dolaşacağız, onların ihtiyacını karşılamak suretiyle çalışacağız. Bu çalışmaya şehirdeki kentsel dönüşümü ekleyeceğiz, şehirdeki yaşam kalitesini ekleyeceğiz, yeşil alan miktarını artırmayı ekleyeceğiz. Çok yakında düzenli depolama tesisi olmayan katı atık arıtma tesisi olmayan şehir bırakmayacağız. Gaziantep'teki 10 belediyeyi de alarak ak belediyeciliği yeniden tanıtacağız."

ŞAHİN: BÖLGEDE BİR AĞAÇ BİLE YOKTU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu alan 30 mahalleyi kapsıyor. Tamamen gri alan, bir ağaç yoktu. 5 yıldır mahalleleri dolaşıyorum, bu şehirde milletvekilliği yaptım, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptım, 5 yıldır büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Her şeyden önemlisi bir kadınım, bir anneyim, çocuklarımız için, gençlerimiz için, annelerimiz için, ailelerimiz için bir ağaç yok dediler, bir ağaç yok ki çocuklarla altında oturalım. Hava sıcak damların içerisindeyiz. Sen annesin bizi anlarsın dediler. Bu bölge yıllar önce çarpık kentleşmiş, sağlıklı büyüyememiş.Burası cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yeni Gaziantep. Çocuk dostu, kadın dostu, engelli dostu, insan dostu bir millet bahçesini açıyoruz. Rahmetli Hasan Celal Güzel'i anarken, aslında ölüm bize en büyük ders. Hepimiz öleceğiz arkamızdan ne bırakacağız? Arkamızdan hoş seda bırakmak, milletin gönlüne girmek bu yapılarla eserlerle bunun gereğini yapmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu takımla halkın gönlüne gireceğiz. Muhtarlarımızla birlikte mahalle mahalle gezdik, analarımızla birlikte onların dertleriyle dertlendik. Bu takımın bir parçası olmaktan bu şehrin bir evladı olmaktan onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız millet bahçesi dediğinde biz zaten bunu yapmaya başlamıştık. Allah'ıma hamd olsun bunu ilk bitiren şehirlerden birisi olduk. 'Şehr-i Ayıntab-ı Cihan' diyen bir şehirde; bizim imarı, insanı ve çevreyi uyumlu hale dönüştürmemiz gerekiyor. Huzurlu insan istiyorsak, huzurlu mekanlar gerekiyor. İnsanın fikren, zikren ve bedenen neye ihtiyacı varsa bu millet bahçesinde bunlar var. Aynı zamanda biz de bir sahre kültürü var. Hafta sonu burası tam şenlik havasına, tam bir bayram havasına dönüşüyor. Özellikle bu bölgede bunu başarabilmenin onurunu, gururunu ve şerefini yaşıyorum. Her ilçede ne varsa diğer ilçelerde de o olacak dedik, İbrahimli'de ne varsa Çıksorut'ta da o olacak, işte bu park, bu anlayışın ispatıdır. En güzel tesisler ve en güzel ağaçlar burada. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını bugün yerine getirmiş bir ekibiz. Millet bahçesini güle güle kullanın, huzurla kullanın. Tek isteğimiz, hayır duanızdır. 31 Mart'ta zillet ittifakına karşı bu eserlerimize nasıl sahip çıktığınızı sandıkta gösterin. 15 Temmuz destanını yazanlar, 31 Mart destanını da yazacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından protokol, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesini gezdi, yetkililerden bilgi aldı.