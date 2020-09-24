Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı - Son Dakika

Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı

MUĞLA'da Yörüklerin bayramlar ve kız isteme törenleri için hazırladığı, 300 yıllık 'Muğla saraylısı', şehre gelenlerin ilk tattığı lezzetler arasında bulunuyor.

Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı, System.String[]

MUĞLA'da Yörüklerin bayramlar ve kız isteme törenleri için hazırladığı, 300 yıllık 'Muğla saraylısı', şehre gelenlerin ilk tattığı lezzetler arasında bulunuyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nca 2018 yılında coğrafi işaret verilen tatlı, sipariş üzerine farklı illere de ambalajlanıp gönderiliyor. Tatlı yörede, zenginliğin, asaletin ve samimiyetin göstergesi olarak kabul görüyor.

Muğla'nın köylerinde Yörüklerin 300 yıl önce özellikle bayramlarda ve kız isteme törenlerinde hazırladığı 'Muğla sarı lirası' tatlısı, Menteşe ilçesindeki bir firma tarafından 2007 yılında 'Muğla saraylısı' adıyla tescil edildi. Ailesiyle kız istemeye giden damat adaylarının hediye olarak alıp yanında götürdüğü Muğla Saraylısı, bu yönüyle bölgede sosyal hayattaki yeriyle de ilgi çekiyor. Nişan törenlerinde ise bir tepsi Muğla saraylısının ortasına altın konuluyor. Zenginlik, asalet ve samimiyetin göstergesi olarak nitelendirilen tatlıya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle 2018 yılında coğrafi işaret verildi.

Eskiden sadece evlerde yapılan Muğla saraylısı tatlısının hazırlanması ve lezzetindeki püf nokta ise yöreye özgü cevizin kullanılmasından geçiyor.Muğla'da 20 yıldır pastane işleten Süleyman Reyhan, "300 yıllık bir geleneğe sahip olan Muğla saraylısını, işletmemizde üretiyoruz. Özellikle bahar ve yaz ayı döneminde oldukça sipariş alıyoruz. Zaman zaman siparişlere yetişemediğimiz oluyor. Hafif olması nedeniyle tercih edilen Muğla'ya özgü tatlının kilosunu 48 liradan satıyoruz. Sipariş üzerine farklı illere özel ambalajla şerbetli olarak kargoyla gönderiyoruz. Bu tatlımıza bölgenin örf ve adetini sürdürdüğü içinde yoğun bir talep oluyor" dedi.Reyhan, tatlının malzemeleri ve hazırlanışını ise şöyle anlattı:

"Muğla Saraylısı için malzemelerimiz 180 gram yufka, 170 gram ceviz içi, 150 gram sade yağ, 400 gram şerbet, 100 gram nişasta. Hazırlanışı ise yumurta büyüklüğünde bezelere ayrılan hamur, 15 dakika dinlendirilir ve kurumadan nişasta yardımıyla oklava ile baklava hamurundan daha kalın olacak şekilde açılır. Açılmış yufka temiz bir bez üzerine alınır ve üzerine ceviz serpilir. Bezin bir kenarından tutarak yuvarlanır, yufka rulo haline getirilmiş olur. Kendi etrafında döndürülerek yuvarlak tepsinin ortasına konur. Diğer bezelere de aynı işlem yapılarak ortadaki hamurun etrafına sarılır. Üzerine bol miktarda eritilmiş sade yağ gezdirilir. Yağ çekene kadar beklenir ve 215 derecelik fırında pişirilir. Diğer yandan yüzde 60 şeker, yüzde 40 su ve limon tuzu kaynatılarak şerbet hazırlanır. Pişen Muğla saraylısının üzerine ılık şerbet dökülerek birkaç saat dinlendirilir. Fırından çıkan Muğla saraylısı ve şerbet, aynı sıcaklıkta olmalı" dedi.


Menteşe, Ticaret, Muğla, Kız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 08:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kente gelenlerin ilk tattığı 300 yıllık lezzet: Muğla saraylısı - Son Dakika

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