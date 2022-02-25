Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

25.02.2022 10:50
Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti kapsamında yapılan operasyonda; E.T., S.M. ve D.T. isimli 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 103,31 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Süt kutusunda uyuşturucu ticareti Süt kutusunda uyuşturucu ticareti Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
10:37 Eski Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da bulunduğu takım otobüsüne bombalı saldırı!
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
10:03 Yılan adasındaki Ukrayna askerinin son sözleri "defol git Rusya oldu! Gemiden açılan ateş ile hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:56:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement