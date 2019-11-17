Son Dakika Haberleri: Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı
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Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

- Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı Gözaltına alınan zehir tacirleri adliyeye sevk edildiESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

- Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, alınan bilgi üzerine 2 araca müdahale edilerek, 5 şüpheli şahsı yakaladı.

Şüphelilere yapılan aramalarda ise; 448,44 gram (yaklaşık 4 bin 500 içimlik) Uyuşturucu Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 559 adet Gerica Sentetik Ecza Hap ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılarak gözaltına alınan 5 şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
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