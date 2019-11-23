Son Dakika Haberleri: Kenter Tiyatrosu'nu yaşatacak
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Kenter Tiyatrosu'nu yaşatacak

6 saat önce

17 Kasım'da yaşamını yitiren duayen tiyatrocu Yıldız Kenter'in emaneti olan Kenter Tiyatrosu'nun ayakta tutulması gerektiğini söyleyen Genco Erkal oyunlarını bu tarihi mekanda sergileme kararı aldığını duyurdu.

Kenter Tiyatrosu'nu yaşatacak, System.String[]

17 Kasım'da yaşamını yitiren duayen tiyatrocu Yıldız Kenter'in emaneti olan Kenter Tiyatrosu'nun ayakta tutulması gerektiğini söyleyen Genco Erkal oyunlarını bu tarihi mekanda sergileme kararı aldığını duyurdu.


Dostlar Tiyatrosu, üç farklı oyununu mart ayı sonuna kadar her cuma Kenter Tiyatrosu salonunda sergileyecek.


"Bir Delinin Hatıra Defteri", "Merhaba" ve "Yaşamaya Dair" Kenter Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Dostlar Tiyatrosu, Yıldız Kenter, Genco Erkal, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:41 
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