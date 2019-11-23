Kenter Tiyatrosu'nu yaşatacak
6 saat önce
17 Kasım'da yaşamını yitiren duayen tiyatrocu Yıldız Kenter'in emaneti olan Kenter Tiyatrosu'nun ayakta tutulması gerektiğini söyleyen Genco Erkal oyunlarını bu tarihi mekanda sergileme kararı aldığını duyurdu.
17 Kasım'da yaşamını yitiren duayen tiyatrocu Yıldız Kenter'in emaneti olan Kenter Tiyatrosu'nun ayakta tutulması gerektiğini söyleyen Genco Erkal oyunlarını bu tarihi mekanda sergileme kararı aldığını duyurdu.
Dostlar Tiyatrosu, üç farklı oyununu mart ayı sonuna kadar her cuma Kenter Tiyatrosu salonunda sergileyecek.
"Bir Delinin Hatıra Defteri", "Merhaba" ve "Yaşamaya Dair" Kenter Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:41
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