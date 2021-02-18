Kenter Tiyatrosu perdelerini açıyor - Son Dakika

Kenter Tiyatrosu perdelerini açıyor

18.02.2021 18:27
Kenter Tiyatrosu perdelerini açıyor, System.String[]

Tiyatro, duayen sanatçılar Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter kardeşleri ile Şükran Güngör ve Kamuran Yüce tarafından 1960 yılında Kent Oyuncuları tarafından kuruldu.

Tiyatro, duayen sanatçılar Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter kardeşleri ile Şükran Güngör ve Kamuran Yüce tarafından 1960 yılında Kent Oyuncuları tarafından kuruldu. 2015'ten beri kapalı olan tiyatroya, Yıldız Kenter'in 2019 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetmesinin ardından kapısına kilit vuruldu. Kenter Sinemacılık Tiyatroculuk A.Ş.'ye ait olan bina, İBB tarafından satın alınıp Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yeniden yapım çalışmalarının başlayacağı Kenter Tiyatrosu'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, merhum Müşfik Kenter'in kızı Elvan Kenter ile Kenter Tiyatrosu'na yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak hizmet veren İstanbul Aydın Üniversitesi Tiyatro bölüm başkanı Mehmet Birkiye'nin de eşlik ettiği inceleme gezisi gerçekleştirdi. "İşimiz yeni başlıyor" diyen İmamoğlu, tiyatronun yeniden tasarımıyla ilgili "Hep beraber düşünerek, ailesini, geçmişte bu tiyatroya hizmet etmiş bütün sanatçıları, onların düşüncelerini, anılarını katarak bir ortak akılla burayı tasarlayıp hızlıca bir tadilatı ve bir imalat sürecini oluşturacağız. Bir nevi restorasyon gibi düşünebiliriz. Çok hızlı hareket edip, bu tiyatroyu yeniden İstanbul halkına hediye edeceğiz" dedi.

'Bu binanın yaşamasını isterdi'

Müşfik Kenter'in kızı Elvan Kenter de duygularını, "Biz de çok heyecanlıyız, tiyatronun isminin, halamın, babamın bu şekilde devam etmesinden dolayı çok mutluyum" sözleriyle ifade etti. Mehmet Birkiye de "Yıldız Hanım, bu binanın her zaman devam etmesini, yaşamasını isterdi. 45 yıldır burada çalışan bir oyuncu, yönetmen olarak, buranın devam etmesi, bu fikir beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Usta oyunculara sahne oldu

Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter kardeşlerin, 1960 sezonunda oluşturduğu topluluk, Site Sineması'nın üst katında, Muhsin Ertuğrul yönetiminde oyunlar sahnelemeye başladı. Sahnelenen ilk oyun, "Salıncakta İki Kişi" oldu. Tiyatronun çekirdek kadrosunda Yıldız ve Müşfik Kenter'den başka, Genco Erkal, Şükran Güngör, Sadri Alışık da bulunmaktaydı. Topluluk, Site Tiyatrosu olan adını değiştirerek 1962'de Kent Oyuncuları adını aldı. İlk oyunları, Jean Anouılh'un "Antigone" adlı eseriydi. Kent Tiyatrosu oyunlarını bir süre Dormen Tiyatrosu'nda sahneledi. Koltuk satma kampanyası ile destek toplayarak Harbiye'de inşa ettikleri tiyatro binası 1968'de tamamlandı. Topluluk, "Nalınlar", "Derya Gülü", "Pembe Kadın", "Mikadonun Çöpleri" gibi yerli oyunların yanı sıra "Üç Kızkardeş", "Üç Kuruşluk Opera", "Sandalyeler", "Kapıcı" gibi yabancı eserleri de sergiledi.

Kenter Tiyatrosu perdelerini açıyor

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kenter Tiyatrosu perdelerini açıyor - Son Dakika Magazin


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