Son Dakika Haberleri: Kenti ayağa kaldırmıştı: 'Kurt' tecavüzcü yakalandı
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Kenti ayağa kaldırmıştı: 'Kurt' tecavüzcü yakalandı

49 dakika önce

SALI günü Münih'te güpegündüz okula gitmekte olan 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz olayı kamuoyunu ayağa kaldırdı.

Kenti ayağa kaldırmıştı: 'Kurt' tecavüzcü yakalandı, System.String[]
SALI günü Münih'te güpegündüz okula gitmekte olan 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz olayı kamuoyunu ayağa kaldırdı. Tecavüzcünün yüzüne kurt maskesi takması korku ve endişeye yol açtı. Münih polisi nihayet kurt maskeli tecavüzcünün yakalandığını açıkladı. Münih polisi zanlının izine güvenlik kamerasındaki görüntüler sayesinde ulaştı. Fasangarten metro durağında inen kızı takip eden zanlı, güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasındaki görüntüye göre 43 yaşındaki zanlı kız çocuğu çayırlık alana gelince yüzüne kurt maskesi üzerine çullandı.







KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Zanlının izin süren polis, kimliğinin 43 yaşındaki teknik ressam Christoph K. olduğunu tespit etti ve çalıştığı işyerine gitti. Sivil polis memurlarını görünce kaçmak isteyen zanlı işyerinde yakalandı. Christoph K.'nın 2010 yılında da tecavüz suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 17 cinsel taciz suçunun bulunduğu ve tehlikeli bir pedofil olduğu bildirildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:58 
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