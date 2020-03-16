Kenti fırça ve köpükle yıkadılar - Son Dakika
Son Dakika Genel Kenti fırça ve köpükle yıkadılar - Son Dakika

Kenti fırça ve köpükle yıkadılar

7 saat önce

Kenti fırça ve köpükle yıkadılar Uşak'da temizlik ekipleri virüse karşı tüm kenti sabunlu suyla temizledi Belediyenin koronaya karşı aldığı sabunlu köpüklü önlem sosyal medyada geniş yankı buldu Yurt genelinde alınan korona virüsü tedbirleri kapsamında Uşak'ta belediye ekipleri kentin en...

Kenti fırça ve köpükle yıkadılar

Uşak'da temizlik ekipleri virüse karşı tüm kenti sabunlu suyla temizledi

Belediyenin koronaya karşı aldığı sabunlu köpüklü önlem sosyal medyada geniş yankı buldu

UŞAK - Yurt genelinde alınan korona virüsü tedbirleri kapsamında Uşak'ta belediye ekipleri kentin en işlek caddelerini fırça ve sabunla köpükleyip yıkadıktan sonra dezenfekte etti. Belediye temizlik personellerinin kenti sabunlu suyla temizlemesi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tehdidi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum olarak ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de tespit edilen vaka ile birçok tedbir hayata geçirilirken süreç, alınan üst düzey önlemlerle yürütülüyor. Bu kapsamda tüm yurtta olduğu gibi okulların ve üniversitelerin tatil edilmesinin ardından kamu kurumlarında ve toplu alanlarda sıkı bir temizlik çalışması başlatıldı. Uşak Belediyesi de başlattığı hijyen çalışmaları kapsamında kenti adeta temizlik ekipleriyle kuşattı. Ekiplerin sabunlu su ile özel bir solüsyonu karışımını kentin en işlek caddesine ve diğer tüm sokaklarına dökerek temizlemesi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kamusal alanlar da dezenfekte edildi

Vatandaşların en çok vakit geçirdiği halk otobüslerinde, duraklarda, camilerde, semt pazarlarında, otobüs terminalinde ve parklarda detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde devam edeceğini paylaşan Uşak Belediyesi yetkilileri, kapsamın genişletileceğini ve halk sağlığının temini için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Kenti fırça ve köpükle yıkadılar

Uşak Belediyesi, Uşak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında         
11:45
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı         
10:23
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar         
10:10
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:46:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenti fırça ve köpükle yıkadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]