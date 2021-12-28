Eklenme tarihi 27 Aralık 2021

ABONE OL KENTİM ESENLER'İN 73. SAYISI ÇIKTI Esenler'de atılan her adımı kolaylıkla takip edebileceğiniz Kentim Esenler Gazetesi'nin 73'üncü sayısı okuyucuyla buluştu. Manşette, "Gönül Bağımız Hiç Kopmasın Diye" başlığıyla, Esenlerli vatandaşların hizmet aldıkları tüm konularda, danışabilecekleri temsilcilerine yer verildi.

KENTİM ESENLER'İN YENİ SAYISINDA NELER VAR? Esenler Belediyesi'nin sanata, bilime ve spora verdiği değer, Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldüğü ve proje ödüllerini, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı haberi gazetenin 73. sayısına konu oldu.

"Milli Teknoloji Hamlesi"nin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın adının Türkiye'deki ilk "Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi"ne verilmesi haberi, Kentim Esenler'in yeni sayısında okuyucuya duyuruldu.

Kentim Esenler'in yeni sayısında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması'nda Esenler Belediyesi Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nin standını gezip incelemelerde bulunması da haberleştirildi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Esenlerli gençleri "Götür Beni Aya" sloganıyla yamaç paraşütü yaptırdığı etkinlik gazetenin son sayısında okuyucuyla buluştu.

ÜCRETSİZ ERİŞİM İMKANI Daha birçok ilginç haberin yer aldığı ve Esenler halkının ilçeyle ilgili gelişmelere rahat bir şekilde ulaşabilmesi için ücretsiz olarak dağıtılan Kentim Esenler Gazetesi; Esenler Belediyesi Hizmet Binası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Eskon A. Ş, Esper A. Ş Hizmet Binası, Muhtarlıklar, Esenler Gençlik Merkezi, Esenler Hanımlar Konağı, Esenler Kültür Merkezi, Esenler Spor Kompleksi, Mehmet Öcalan Spor Kompleksi, ESAYDAM, ESEV, ESGEV'ler, Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, Yavuz Selim Halk Kütüphanesi, Dede-Torun Yaşam Merkezi, Fevzi Çakmak Bilgi Evi ve Halk Kütüphanesi, mahalle muhtarlıkları başta olmak üzere bir çok yerden temin edilebiliyor. Gazete ayrıca ESTİM görevlilerince esnafa da dağıtılıyor.

Kentim Esenler'in yeni sayısını incelemek için tıklayınız.

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