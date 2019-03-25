Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yaklaşan 31 Mart mahalli seçimler öncesi veda ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ile yönetimlerini ziyaret etti. 15 yıllık dönemlerde Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda en büyük destekçileri olan üniversite, ticaret ve sivil toplum kuruluşlarına bir kez daha teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, "Milletimize ve kentimize hep birlikte büyük hizmetler gerçekleştirdik" dedi.

"ÜRETİMİ VE YATIRIMI TEŞVİK ETTİK"

Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu öğrencilerle de bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden ve hayat tecrübelerini öğrencilere aktaran Başkan Karaosmanoğlu, okul müdürü Fatih Şenocak'tan verilen eğitim hakkında detaylı bilgi de aldı. Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli'ndeki OSB başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Makina İmalat OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu'ndan günün anısına Karaosmanoğlu'na bir hediye takdim etti. 15 yıl boyunca üretimi ve yatırımı teşvik ettiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "İstihdama katkı sunan her yatırımcımızla yakın iş birliği kurduk. Yatırımı ve yatırımcımızı destekledik" ifadelerini sarf etti. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca Türkiye Caferileri Vakfı'nın düzenlediği Hz. Ali'nin doğum günü ve Nevruz Bayramı Kutlama programına da katılmayı ihmal etmedi.