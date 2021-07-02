Kentimizi Parklarla Donatıyoruz - Son Dakika

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Orhan Kemal Sokak ve Çağla Sokak'ta iki parkın daha yapımını tamamlayarak kentimizi parklarla donatmaya devam ediyor.

Havuzlar ve Muhittin Mahallelerinde yapımı tamamlanan park alanları hakkında açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, park sayısının her geçen gün arttığını ve Çorlu'yu parklarla donatmaya devam ettiklerini söyledi. Çorlu'da yapımı tamamlanmış 135 park bulunduğunu belirten Başkan Yardımcısı Tunçcan, "135 park alanı ile bölgenin en fazla park alanına sahip kentiyiz ve park sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Kısa süre içinde Havuzlar Mahallesi Yenigün Caddesi Orhan Kemal Sokak üzerinde 1. 260 m² büyüklüğünde ve Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi Çağla Sokak üzerinde iki park alanını değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Badminton Sahası Yapıldı

Büyüklüğü itibarıyla Havuzlar Mahallesi Yenigün Caddesi Orhan Kemal Sokak üzerindeki park alanımızda badminton sahası ve tribün, kauçuk zemin üzerine oyun grupları ve spor aletleri kuruldu. 17 adet ağaç, 672 adet çalı dikimi ve çim serimi yapılan parkımızın sulama işlemi ise otomatik olarak yapılacak. Ayrıca park alanı panel tel çit ile çevrildi.

Çalışmalarda Son Aşamaya Gelindi

Muhittin Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesi Çağla Sokak park alanımız ise 536 m² büyüklüğünde. Wash beton döşemesi yapılan parkımızda kauçuk zemin üzerine oyun grupları ve spor aletleri yerleştirildi. Çim serimi yapılan parkın duvar kaplamaları tamamlanırken park alanımıza 2 adet ağaç ve 567 adet çalı dikimi gerçekleştirildi. Öte yandan Çobançeşme Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi Ulusoy Sokak, Hürriyet Mahallesi Meşe Sokak ve Silahtarağa Mahallesi'ndeki Baki Sokak üzerindeki park alanlarında çalışmalar son aşamaya geldi. Kısa süre içerisinde bu üç parkımızın yapımını da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. " dedi.