Kentin en işlek caddesinden koyun sürüsü böyle geçti - Son Dakika

Kentin en işlek caddesinden koyun sürüsü böyle geçti
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin en işlek caddesinde geçen koyun sürüsü görenleri şaşırttı.
İlçenin en işlek caddesinde olan İpekyolu Caddesi'nde korona virüsü salgını nedeniyle yaşanan sessizlik, koyun sürüsünün geçişiyle bozuldu. Caddenin boş olmasını değerlendiren üretici, soyun sürüsünü buradan geçirerek yaylaya götürdü. Kentin en hareketli caddesinde yaşanan görüntüler görenleri şaşırtırken, üretici ise gecenin karanlığından sürüsünü caddeden geçirerek yaylaya doğru yol aldı.