Kentin en işlek sokağında şaşırtan görüntü! Sıraya dizilen vatandaşlar dizi izler gibi kazayı izledi - Son Dakika

Kastamonu'da kentin hareketli caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların hep birlikte kazayı izlediği anlar, objektiflere yansıdı.

SOSYAL MESAFEYİ UNUTTULAR

Sürücüsü öğrenilemeyen 74 DA 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Gülşen C.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gülşen Gülşen C., yere düştü. Olayı gören vatandaşlar ise sosyal mesafeyi unutarak, acılar içinde yatan yaralıyı izledi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gülşen C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.