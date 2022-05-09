Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika
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Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

09.05.2022 03:58

Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı Kocaeli'de kentin göbeğinde yer alan bir parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de kentin göbeğinde yer alan bir parkta çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğukışla Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli şahısla 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Bir süre sonra kavga büyüdü. Olayı gören vatandaşlar ayırmaya çalışsa da A.K., bacağından bıçaklanarak yaralandı. Kavga ettiği diğer 2 kişi ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Durumun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.K., sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliler bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı
Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı
Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı
Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kentin göbeğindeki parkta kavga çıktı, 1 kişi bıçaklandı - Son Dakika


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