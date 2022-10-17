Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika
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Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada

17.10.2022 10:14

Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kameradaKOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kent Meydanı'nda 2 grup birbirine girdi.

Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kent Meydanı'nda 2 grup birbirine girdi. Taraflar güçlükle ayrılırken, polise mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı

Olay saat 23.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde bilinmeyen bir sebeple tartışan 2 grup kavga etmeye başladı. Gruba bölgede devriye atan bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilerin uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. Öte yandan emniyet güçlerine mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı. Olay yerine gelen ekipler tarafından 2 şahıs polis merkezine götürüldü. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika
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