Olay saat 23.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde bilinmeyen bir sebeple tartışan 2 grup kavga etmeye başladı. Gruba bölgede devriye atan bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilerin uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. Öte yandan emniyet güçlerine mukavemet gösteren 2 şahıs gözaltına alındı. Olay yerine gelen ekipler tarafından 2 şahıs polis merkezine götürüldü. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika

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