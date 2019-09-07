Son Dakika Haberleri: "Kentin kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir"
Son Dakika Güncel Haber

"Kentin kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir"

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu kente ideolojik olarak değil, ekonomik olarak bakmak, kentin kazanmasını ve kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu kente ideolojik olarak değil, ekonomik olarak bakmak, kentin kazanmasını ve kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir." dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyelerini belediye makamında kabul eden Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın, ülkenin ekonomik anlamda en güçlü kentlerinden biri olmayı hak ettiğini ancak uzun yıllar terör örgütünün uzantılarının iş birlikleri, ihaneti ve ihmali sonucu hak etmediği bir konumda bulunduğunu söyledi.

Sağlanan huzur ve güven ortamında milletin kaynaklarını milletin emrinde kullanarak ve bu doğrultuda çok çalışarak Diyarbakır'ı hak ettiği yere ulaştıracaklarını ifade eden Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Ticaret Borsamız, tarımsal potansiyeli Türkiye'nin en güçlü olan kentlerinden biri olan Diyarbakır'da bu işin taşıyıcısı, dinamosu ve merkezi olacak. Silvan projesi gibi 8 baraj, 32 sulama projesi, 235 bin hektar alanda sulanacak bir toprak varlığı gerçeği. Bu gerçekleştiği takdirde sadece bölgenin ve ülkenin değil, dünyanın sayılı bir üretim merkezi olunacak. Diyarbakır, Ticaret Borsamızın kurumsal kimliğiyle çok daha önemli ve farklı bir boyuta ulaşacak. Bu kente ideolojik olarak değil, ekonomik olarak bakmak, kentin kazanmasını ve kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir."

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binası önünde eylem yapan annelere ilişkin açıklama yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi Evladı için eylem yapan anne yorgun düşünce beton zeminde uyudu Cumartesi Anneleri, HDP binası önünde oturan annelere seslendi: Cumartesi Anneleri ile oradaki annelerin sorunlarını çözecek olan ülkeyi yönetenlerdir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 22:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kentin kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]