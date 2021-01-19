- Kentin simgesi Denizli Horozları yüksek hijyenle korunuyor - Son Dakika

- Kentin simgesi Denizli Horozları yüksek hijyenle korunuyor

DENİZLİ - Parlak tüyleri, uzun ötüşü ve heybetli görünüşleriyle kentin simgesi olan ünlü Denizli horozu, korona salgınında etkilenmemesi için besleyicileri tarafından özenle yetiştiriliyor.

Korona salgınından Denizli horozlarını ve meraklılarını korumak isteyen besiciler, kümeslere kendilerini dezenfekte edip, tek kullanımlık tulumları giyerek giriyor. Horozların bakımını yemlemesini ve kontrollerini yapıyor, kümeslere ziyaretçi kabul edilmiyor. Pamukkale İlçesine bağlı Akhan Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldan bu yana Denizli Horozu ve tavuğu besleyen 33 yaşındaki Hasan Özdemir, hayvanlara korona virüs bulaşmadığını ancak kendi üzerlerinden hayvanların tüylerine yumurtalarına virüsün geçme ihtimaline karşı Denizli Horozu, tavuğu, civcivi ve yumurtalarını sahiplenmek isteyenleri korumak için kümeslere girerken bir dizi önlem aldıklarını söyledi.

Denizli içinde bizim içinde önemli

Kendisine ait kümeslerde yüze yakın Denizli Horozu ve tavuğu beslediğini anlatan Hasan Özdemir, "Yaklaşık on yıldan bu yana Denizli Horozu ve tavuğu besliyorum. 100 civarında tavuk ve horozum var. Hobi amaçlı başlamıştım. Hayvanlarım çoğaldı, ilgi çoğaldı, rekabet çoğaldı, isteyenlerde çoğaldı. Bende hayvan sayısını arttırmaya gittim. Aslında hayvanlarda korona virüs olmuyor. Bizden yumurtaya, hayvanlara geçer, gönderim yapıyoruz, bizden de karşı tarafa geçmesin diye önce dezenfekte yapıyoruz. Sonra tek kullanımlık elbiselerle hayvanların yemini suyunu ihtiyaçlarını karşılıyorum. O şekilde önlemler alıyorum. Denizli horozu Denizli'nin simgesi olduğu için bizim içinde Denizli içinde değerli hayvanlar. Onun için yemin en iyisini veriyoruz. Kümeslerimizde bazı önlemler alıyoruz. Günlük 20 - 25 kilogram yemleme yapıyoruz. Vitaminleri hastalıklara karşı, aşılarını yapıyoruz. Kendimiz için önlemler alıyoruz. Yaklaşık iki yıldır Türkiye geneline zaten sürekli istek var. Ama şöyle bir şey anladım yurt dışından da istekler çoğaldı. İki yıldır Endonezya ile çalışıyoruz. Belçika 'da var. Onlardan da istekler başladı. Yurt dışı olduğu için canlı hayvan sıkıntı oluyor. Onun için yumurta olarak tedarik ediyoruz. İstanbul'a kadar gönderiyoruz. İstanbul'da kuryeler var. Uçak kargo ile istedikleri yere gidiyor" dedi.