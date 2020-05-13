Kentin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika

Kentin ünlü tatlıcısındaki fare, sosyal medyayı karıştırdı

DENİZLİ - Denizli'de dondurmalı irmik helvası ile ünü tüm Türkiye'ye yayılan tatlıcıda görülen fare sosyal medyayı karıştırdı. Bir çok kişi paylaşım yaparken, özellikle korona virüs sürecinde hijyen kurallarına dikkat edilmediği sorusu akıllara geldi.

Denizli'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen, Denizlili vatandaşların da sıklıkla irmik helvasının tadına baktığını tatlıcıda görülen fare bir vatandaş tarafından kaydedildi. İrmik helvasının yanında verilen suların dağıtıldığı kutunun içinde görüntülenen farenin videosunu bir çok kişi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gelen tepkiler üzerine firmanın yetkilisi Yunus Helvacı açıklama yapmak zorunda kaldı. Kamera karşısına geçen Helvacı, "Birkaç gündür, sosyal medya ve whatsapp grupların paylaşılan üzüldüğünüz, bizim de üzüldüğümüz olayla ilgili açıklama yapmak istiyorum. Hacı Şerif Çınar Şubesinde kontrolümüz dışında gerçekleşen olay, tamamen işyerinin dışında, anlık gelişmiştir. Biz önlemlerimizi daha da arttırarak işlerimize devam ediyoruz. 82 yıldır izin verdiğiniz güvenle bugünlere geldik. Bundan sonra aynı özeni göstererek işlerimize devam ediyoruz" dedi.