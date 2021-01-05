Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi - Son Dakika

Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi

05.01.2021 14:45
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ve tamamlandığında kentin gözdesi olacak olan Manisa Prime Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen ve tamamlandığında kentin gözdesi olacak olan Manisa Prime Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Prime projesinde incelemelerde bulundu. Sona yaklaşılan dev projenin çevre düzenleme çalışmaları öncesinde aydınlatma ve peyzaj projeleri yerinde incelenerek değerlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Manisa Prime projesinde çalışmalar sürüyor. İçerisinde 5 yıldızlı otel, balo salonu, AVM, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımda sona yaklaşılırken, projenin çevre düzenleme aşamasıyla ilgili olarak incelemelerde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş, proje alanına giderek incelemeler yaptı. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, kentin yeni gözdesi olacak olan Manisa Prime'ın çevre düzenlemesi, aydınlatma ve peyzaj projelerini yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.

"Manisa'ya yeni bir soluk katacak"

Projede çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Alışveriş merkezi, 5 yıldızlı otel ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası gibi alanların bulunduğu dev yatırımımızda çalışmalar hızla devam ediyor. Dev projemiz tamamlandığında, kentin sosyal hayatına yeni bir soluk katacak" ifadelerini kullandı.

Manisa güzelleşmeye devam ediyor

Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirdiği peyzaj çalışmaları ile Manisa'yı güzelleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Laleli Mahallesi'nde bulunan Cumartesi pazarının üstünde kalan atıl alanı da Manisalılara kazandırdı. Peyzajıyla yepyeni bir görünüme bürünen alan, yürütülecek aydınlatma çalışmasıyla da Manisa'ya renk katacak.

Daha yeşil bir Manisa için çalışmalarını sürdüren ve 60 gün gibi kısa bir sürede 80 bin metrekarelik yeşil alanı Manisalılara kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Laleli Mahallesi'nde bulunan Cumartesi pazarının üstünde kalan atıl alanı da Manisalılara kazandırdı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine ilk olarak alan temizlenirken sonrasında vatandaşların Cumartesi pazarından üst bölgedeki alışveriş merkezine daha kolay geçebilmesi amacıyla yol oluşturuldu. Alanın hemen üzerinde yer alan duvarda ise resim çalışması yapıldı. Kötü görünümdeki duvara resim çizilerek kötü görüntü ortadan kaldırıldı. Son olarak ise alanın peyzajı tamamlanarak yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Daire Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte alanda incelemeler yaptı.

"Işıl ışıl olacak"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde geçtiğimiz bahar ayında 60 gün içerisinde 80 bin metrekarelik peyzaj uygulamasının hayata geçirildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların bu yönde sürdürüleceğini dile getirdi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Cumartesi pazarının üstünde kalan atıl alan da Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerimizin çalışmasıyla yeniden can buldu. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yürüteceği aydınlatma çalışmasıyla da alan ışıl ışıl bir görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi
Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi? Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi
Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek         
14:41
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi         
14:12
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı yaşanıyor İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı yaşanıyor         
13:40
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor         
13:33
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var         
12:28
Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor         
11:08
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil         
10:58
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 14:55:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentin yeni gözdesinde peyzaj projeleri yerinde incelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei