Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

Karabük'te etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Karabük ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü.

Karabük- Bartın kara yolunu kullanan sürücüler, kar yağışıyla ayrı güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektiriyor.

Öte yandan Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampalarında tırların yavaş ilerlemesi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ayrıca bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.