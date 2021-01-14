Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bilecik'te yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kentin sıralı yaylaları Camili, Sofular, Atalan, Kömürsu ve Üç Tepeler mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.

Yaylalar beyaza bürünerek güzel görüntü oluşturdu, bölgeye gelen vatandaşlar keyifli zaman geçirdi ve bol bol fotoğraf çektirdi.

Bölgede kar karlığı 15 santimetreye kadar çıktı.

Bu arada kar yağışı, Bursa- Eskişehir kara yolunun Muratdere mevkisinde de etkisini gösterdi. Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.