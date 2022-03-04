Kentler iklim değişikliğini tetikliyor - Son Dakika
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Kentler iklim değişikliğini tetikliyor

04.03.2022 12:34
Kentler iklim değişikliğini tetikliyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, sera salımı sonucunda kentlerin iklim değişikliğini tetiklediğini bildirdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Türe, sera salımı sonucunda kentlerin iklim değişikliğini tetiklediğini bildirdi.

Türe, yaptığı yazılı açıklamada, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin iklimdeki dengesizlikleri ortayı çıkarttığını belirterek, küresel ısınmanın sadece sıcaklık artışı şeklinde değil aşırı soğumalar, yağış miktarının ani olarak yükselmesi ve uzun süreli kuraklık periyotlarının yaşanması anlamına da geldiğini kaydetti.

Dünyadaki iklim krizinin artma eğiliminde olduğunu vurgulayan Türe, şöyle devam etti:

"İklimin değişimi hem kentlerde hem tarım alanlarında etkili. Bunların tümü bir araya geldiği zaman iklim değişikliği doğrudan ya da dolaylı olarak insan yaşamında ve gezegenin ekosisteminde ekonomik, sosyal ve ekolojik olarak olaylar yaşanmasına neden oluyor. Sera gazı salımı neticesinde iklim değişikliğini tetikleyen yerler, kentlerdir. İklim değişikliği sebebiyle en fazla zarar gören yerler ise yine kentler oluyor. Kent planlamaları normal iklim koşullarına göre yapıldığı için iklim krizi ile ortaya çıkan aşırı meteorolojik olaylar ile kentler artık tolere edilemez hale geldi. Kentleri sosyo-ekonomik yapılar açısından dirençli hale getirirken ekolojik, mekanik, mimari ve şehir planlaması açısından da dirençli hale getirmek gerekiyor. Kentlerin iklim değişikliğine olan etkisini azaltmamız gerekiyor."

"Yaşadığımız koşulların sağlığını da yönetmek zorundayız"

Prof. Dr. Türe, insanlık için en stratejik durumda olan konunun iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi olduğunun altını çizdi.

İklim değişikliğinin sağlık üzerinde büyük etkilere sahip olduğunu kaydeden Türe, şunları ifade etti:

"Sadece bedensel sağlığımızda bozulmalara sebep olmakla kalmıyor; haşere dediğimiz böceklerin, pek çok zararlı mikroorganizmanın yayılmasına sebep de oluyor. Alerjik reaksiyonlar gibi sorunlar yaşıyoruz ve bu daha önemli bir durum. Su baskınları nedeniyle kanalizasyonlardan kemirgenlerin dışarı çıkması ve bu kemirgenlerin taşıdıkları hastalıklar söz konusu. Bunların tümü, iklim değişikliği nedeniyle ekosistem sağlığı açısından da büyük sorunlar yaratıyor. Şimdi insanlar artık çevre kirliliği ya da iklim değişikliği konusunda hemfikir olmaya başladılar. Olayların insanlara dokunmaya başlamasıyla ve zararlarını yaşamaya başlamalarıyla insanların bu konuya biraz daha kulak kabarttığını görebiliyoruz. Gezegen sağlıklı değilse, her şey aşağı doğru sağlıksızlaşarak gidiyor. Artık yaşadığımız koşulların sağlığını da yönetmek zorundayız. Kent doktorluğu, doğal alan doktorluğu yapıyor hale gelmemiz gerekiyor."

Türe, üretirken, tüketirken ve yaşarken her türlü koşulda mutlaka ekosisteme, çevreye ve çevresel etkilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Fen Fakültesi, Eskişehir, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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