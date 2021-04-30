Kentler sürdürülebilir bir gelecek için yarışacak - Son Dakika

Kentler sürdürülebilir bir gelecek için yarışacak

30.04.2021 15:43
Kentler sürdürülebilir bir gelecek için yarışacak, System.String[]

Türkiye, 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye ayağını başlatacağını duyurdu.

WWF- Türkiye, 2021 Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın Türkiye ayağını başlatacağını duyurdu. Tek Dünya Kentleri 10'uncu yılında şehirleri iklim ve sürdürülebilirlik için hedef ve eylemlerini ortaya koymaya davet etmeyi amaçlıyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın (TDKY) 2021-2022 döneminin Türkiye ayağını başlatıyor. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 2011'den bu yana, iklim kriziyle mücadelede öncü girişimleri öne çıkararak, kentleri iklim hedeflerine uyumlu taahhütler geliştirmeye teşvik ediyor. Doğa ve çevreyle ilgili riskler ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik küresel adımlar için kritik bir yıl olan 2021, WWF'in iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlere çağrısının da 10. yılı olarak dikkat çekiyor.

2 yılda bir düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın öncelikli hedefi, kentlerde iklim dostu dönüşümü teşvik etmek ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yol alan kentleri öne çıkararak toplumsal farkındalık oluşturmak. Yarışmaya katılan kentlerin kamuoyuna açık olarak raporladıkları veriler uluslararası bir jüri tarafından gözden geçirilerek Paris Anlaşması'nın gezegenimizin atmosferinde sanayileşme sonrasında yaşanan ısı artışının 1.5 dereceyi geçmemesi hedefiyle uyumlu olup olmadığı değerlendirilecek. Ulusal ve küresel çapta öne çıkan şehirler, yarışmanın kazananları olarak ilan edilecek.

PASİNLİ: "SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN ANAHTARI YEREL YÖNETİMLERİN ELİNDE"

Tek Dünya Kentleri Yarışması ile ilgili açıklama yapan WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, "Hem dünya hem de insan üzerindeki etkisi her geçen gün daha belirgin bir şekilde hissedilen küresel iklim krizi açısından tarihi bir dönüm noktasındayız. Bugün dünya nüfusunun yüzde 55'inin yaşadığı kentler küresel CO2 emisyonlarının da yüzde 70'inden fazlasından sorumlu. Bu açıdan baktığımızda açıkça görülüyor ki sürdürülebilir bir geleceğin anahtarları kentlerin ve yerel yönetimlerin elinde. Yerel yönetimlerin, kentlerin sahip olduğu dinamizmi harekete geçirerek, kent sakinleri için doğa dostu ve sürdürülebilir bir gelecek yarışının ön saflarında yer alması gerekiyor" diye konuştu.

İnsanların doğayla uyum içinde yaşayacakları şehirler yaratma çağrısında bulunduklarını belirten Pasinli, "Amacımız yerel yönetimlerin, kent sakinlerinin refahını yükseltirken tek ve biricik gezegenimizin ekolojik sınırlarını gözetecekleri Tek Dünya Kentlerinin kurulmasına katkı sağlamak" dedi.

KENTLER SIFIR EMİSYON İÇİN YARIŞIYOR

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası da Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek 26. BM İklim Konferansı (COP26) çerçevesinde, kapsayıcı ve dirençli iklim eylemini uygulamaya koymaya kararlı bir şehirler koalisyonu oluşturmayı amaçlıyor. 2021 sonuna kadar 1000 şehrin sürece dahil edilmesi hedefleniyor. Tek Dünya Kentleri, BM'nin "Sıfıra Doğru Şehir Yarışı Girişimi"nin de ortağı.

Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın önceki dönem küresel ölçekte kazananları ise, Meksiko, Meksika (2020); Uppsala, İsveç (2018); Paris, Fransa (2016); Seul, Güney Kore (2015); Cape Town, Güney Afrika (2014) ve Vancouver, Kanada (2013) olmuştu. İklim kriziyle mücadeleye yönelik iyi uygulamaların geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik eden Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın 2019-2020 dönemine Türkiye'den 5 şehir dahil olmuştu. Denizli ve İzmir'in finale kaldığı yarışmanın teknik raporlamasında Türkiye birincisi olan Denizli, aynı zamanda küresel ölçekteki "Kentimi Seviyorum" iletişim kampanyasında da dünyadaki 54 kent arasında sosyal medya üzerinden yapılan halk oylamasında en yüksek desteği elde eden ikinci kent olmuştu.


Kentler sürdürülebilir bir gelecek için yarışacak
Kentler sürdürülebilir bir gelecek için yarışacak

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kentler sürdürülebilir bir gelecek için yarışacak - Son Dakika Ekonomi


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