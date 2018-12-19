Son Dakika Haberleri: Kentlerimizde Sandıklarımıza Sahip Çıkacağız"

Kentlerimizde Sandıklarımıza Sahip Çıkacağız"

2 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bugünden 31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Her yerde örgütümüzü güçlendireceğiz.

Kentlerimizde Sandıklarımıza Sahip Çıkacağız
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bugünden 31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Her yerde örgütümüzü güçlendireceğiz. Mahallemizde, sokağımızda, kentlerimizde sandıklarımıza sahip çıkacağız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Erciş ziyaretinin ardından Van'a gelen Temelli, İpekyolu ilçesindeki bir düğün salonunda partilileriyle bir araya geldi.

Temelli, burada yaptığı konuşmada, Suriye'deki tüm kesimlerin yan yana gelerek anayasasını yazarak en iyi idare yöntemini birlikte bulması gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlere kalan 3,5 ay boyunca çok çalışacaklarını anlatan Temelli, şunları kaydetti:

"Bugünden 31 Mart'a kadar 7 gün 24 saat çalışacağız. Her yerde örgütümüzü güçlendireceğiz. Mahallemizde, sokağımızda, kentlerimizde sandıklarımıza sahip çıkacağız. Sandık görevlerinden kimse geri durmayacak. Tüm okullarımızda sorumluluk alacağız. Mahalle komisyonları kuracağız. İlçelerde görev alacağız, bu sayede güçlü etkin bir seçim çalışmasını hep birlikte sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki 31 Mart'ta irademizi sandığa götürdüğümüzde geleceğimize sahip çıkacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:22 Kaynak: AA

Van, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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