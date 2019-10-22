''Kentleşme ve Mutlu Şehirler'' Zirve'de konuşulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Kartepe Zirvesi öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında zirvenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. 25-27 Ekim tarihlerinde ''Kentleşme ve Mutlu Şehir'' ana gündem maddesiyle yapılacak Kartepe Zirvesi öncesindeki tanıtım toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İ. Medeniyet Üniv. Rek. Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Uluslararası Saraybosna Üniv. Müt. Hyt. Bşk. Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş hazır bulundu.

ONUR KURULU BAŞKANI EMİNE ERDOĞAN

Kartepe Zirvesi'nin kısa zamanda dünyadaki sayılı zirveler arasına girdiğini ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Büyükakın, ''Yurtiçi ve yurt dışından katılımcılar, zirvede şehircilik ve geleceğin şehirleri hakkındaki görüş, tespit ve önerilerini dünyayla paylaşacak. Zirve sonunda çalıştayımızın raporunu ve akademik oturumların tebliğlerini kitaplaştıracağız. Kartepe Zirvesi 2019 Deklerasyonu ile Kocaeli'nden dünya kamuoyuna sesimizi duyuracağız. Kısa sürede markalaşan böyle bir zirveye imza atmaktan dolayı mutluyuz. Paydaşlarımıza, hocalarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında önemli konuşmacıları ağırlamaya hazırız. Bu yıl Onur Kurulu Başkanımız Sayın Emine Erdoğan hanımefendi olacak" dedi.

ÜÇ BAKAN AÇILIŞA KATILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da konuşma yapacak onur kurulu üyeleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Büyükakın, ''Her sene olduğu gibi bu sene de BM Türkiye Mukim Temsilcisi Alvaro Rodrigez'in de aralarında bulunduğu BM başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlardan çok sayıda konuşmacımız ve katılımcımız olacak. Zirvede; barınma, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık, spor, şehir suçları, iklim, afet, güvenlik gibi şehir hayatında yaşam kalitesini doğrudan belirleyen alanlarla ilgili sorunları, bilim insanları ve uzmanlarla ele alacağız ve mutlu şehre ulaşmak için yapılması gerekenleri değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

OLUŞAN ORTAK AKIL ZİRVE BİLDİRGESİNDE YER ALACAK

Pazar günü tamamlanacak zirveyi takip eden günlerde oturumlar ve konuşmalardan çıkan ortak aklın "Zirve Bildirgesi" olarak ulusal ve uluslararası kamuoyuna ilan edileceğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ''Şehircilik ve geleceğin şehirleriyle ilgili sorunlar disiplinler arası bir yaklaşımla masaya yatırılacak. Kartepe Zirvesi'nde amacımız yaşam kalitesi yüksek, mutlu şehirlere yollar açmak. Şehirlerimizin mutlu olması için gerekenleri tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz. Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Ulusal ve uluslararası arenada söz sahibi çok sayıda bilim insanının katılımıyla her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmet ve faaliyetleri değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

KENTLİ VATANDAŞ ORANI ARTIYOR

Toplantıda söz alan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Hülagü de, kongrenin bu yıl ana teması olarak belirlenen mutlu şehrin en önemli unsurunun güvenlik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hülagü, ''Gittikçe artan kentli vatandaş oranı ülkemizin realitesidir. Deprem gerçeği kentleşmemizi sorgulamamıza neden olmuştur. Marjinal artış tüm dünyaya domino etkisiyle yayılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ise travmatik bir görüntü almıştır" ifadesini kullandı.

BİZ DÜNYAYI EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ

Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ise "Zirvenin Kocaeli'de olması çok önemli. Karbondioksit emisyonu gelişmiş ülkelerde daha fazladır. Batı medeniyeti bütün ışıltısına rağmen maalesef çevreyi ve insanı önceleyemediği için tıkanma noktasına gelmiştir. Dünyayı kendi mülkü olarak gören zihniyet yaşadığı dönemden maksimum pay elde etmek için insan ve çevreyi göz ardı etti. Bizimse dünyaya bakışımız çok farklı. Biz dünyayı emanet olarak görüyoruz. Bizim medeniyetimiz dünyanın taşlarla eşyalarla donatılmasını istemiyor" diye konuştu.

MUTLU ŞEHİR KOCAELİ İÇİN

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Şehir ve insan birlikte değerlendirilmeli. Şehrin geliştirilmesinin yanında mutluluğunun da ön planda tutulması gerekiyor. Hem araştırma üniversiteleri hem de yerel kalkınma üniversiteleri olarak alınan pilot üniversiteler, doğrudan doğruya şehrin ihtiyaçları ve şehrin yaşanabilecek hale getirilmesi için çalışmaktadır" dedi. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan, "Özellikle büyük ulaşım projelerinin gerçekleştirildiği Kocaeli'de sosyoekonomik, eğitim, turizme önemli etkilerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu etkiler üzerinde veriler sağlamak adına araştırmalar yapıyoruz. Elde edilecek veriler, Kocaeli'deki mutlu şehir temasına önemli katkılar sunacaktır" diye konuştu.

ZİRVE BİR MARKA HALİNE GELDİ

Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, "Şehirlerdeki problemlerimiz çok büyük. Ancak geçmişteki çözümleri mevcut imkanlarda ortaya konulabileceğini iddia ediyoruz. Bir misyon etrafından insanların daimi olarak buluşması gerekiyor. 20 yy.'da asıl olan devletlerdi.Zaman içinde şirketlere bugün ise tekrar bir dönüşümle şehre ulaştık. Devletleri, şirketleri aşan bir dünyadayız. Burada üretilecek her şey Meksika'ya da Tokyo'ya da bir mesajdır" dedi. Son olarak söz alan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Kartepe Zirvesi artık bir marka haline geldi. Şehirler markalarla daha tanınır. Üniversitelerle yerel yönetimlerin iş birliği her alanda çok önemli. Çünkü şehirlere ruh kazandırmak önemli. Türkiye hızlı kalkınma için bazı şehirleri ihmal etti. Medeniyet tasavvurumuzda şehirle irtibatımız çok önemli" dedi.

KOCAELİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK

Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Büyükakın, "Kartepe Zirvesi benim kişisel ajandam değil, Kocaeli'nin ve Türkiye'nin dünyaya söyleyeceği büyük mesajlar var burada. Aslında birlikte düşündüğümüzde başka fotoğraflar ortaya çıkarabiliriz. Bir puzzle yaptığınızda ortaya çıkan görüntü hep aynıdır. Ama akıllarımızı birleştirirsek, yaratıcılığımız bir araya getirirsek lego gibi farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu şehirde bunu başarıp dünyaya gösterebiliriz. Legomuz çok güzel bir şekilde ortaya çıkabilir, Kocaeli aynı zamanda turizm şehri olabilir. Çizgi roman ortaya çıksın kahramanlara dair hikayeler yazılsın. Bu kapsamda 6 tane sempozyumu bitirdik. Bunlar yoksa, sanat yoksa, kültür, spor yoksa marka çalışma yoktur. Sadece yaptığınızı zannedersiniz. Şehirler bir anda cazibe merkezi olmuyor. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda sonuca ulaşıyorsunuz. Kartepe Zirvesi gibi çalışmalar; Kocaeli ve havzasını cazibe merkezi haline getirecektir" ifadelerini kullandı.

SANAYİNİN BAŞKENTİ KOCAELİ ZİRVE'DE

Sanayi, ticaret, lojistik ve bilişim sektörleri açısından dünyanın önde gelen şehirleri arasında yer alan Kocaeli, Türkiye'de "Sanayinin Başkenti" sayılıyor. Önemli sayıda karmaşık uluslararası yatırım, kent yaşamına dahil olan sektörlerin geniş kapsamının altını çiziyor. Türkiye'nin doğusunu ve batısını bir araya getiren doğal bir coğrafi kavşak görevi gören Kocaeli; yalnızca hava, kara, deniz ve demiryolu bağlantılarının bulunduğu fiziki ulaşım ağları açısından da çok zengin…

KARTEPE ZİRVESİ 2019, 25-27 EKİM'DE

Kartepe Zirvesi 2019, Türkiye'nin Büyükşehir Kış Turizmi Varış Noktası olan Kartepe'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Zirve; dünyanın karşılaştığı bir takım sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyor. Kartepe Zirvesi her yıl dünya ve insanlık için büyük önem arz eden bir ana temayla düzenleniyor. Bu ana temaya atıfta bulunulan problemler, bu şekilde tanımlanan problemlerin tanımlarını ve çözüm önerilerini artıran, disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışılıyor. Zirvenin sonuçları daha sonra "Kartepe Zirvesi Deklarasyonu" ile dünyayla paylaşılıyor.

ANA TEMA VE İKİNCİL TEMALAR

İklim değişikliği, göç, gelir dağılımı, cinsiyet eşitliği, marjinalleşme, bilgi teknolojileri, kentleşme ve demokrasi gibi bir bütün olarak insanlık ve insanlık için önemli olan konular Kartepe Zirvesi kapsamına giriyor. Ana tema; çok sayıda ikincil konuya yönelik kapsamlı bir bakış açısı tanımlıyor. Zirvede bilim adamları, araştırmacılar, sivil toplum üyeleri, politika yapıcılar, karar vericiler ve gazeteciler; görüş ve önerilerini kamuoyuyla paylaşıyor.

2017 VE 2018'DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

"15 Temmuz ve Dünya Darbeler Düzeni" teması etrafında 2017 yılında düzenlenen ilk Kartepe Zirvesi, görüşlerini ve bildirilerini sunan 26 ülkeden 187 katılımcıyı, ulusal ve uluslararası kuruluşlara sunulan bir zirve bildirimi ile sonuçlandı. 2018, "Göç, Mülteciler ve İnsanlık" teması çerçevesinde düzenlenen Kartepe Zirvesi'ni gördü. Bu kez 31 ülkeden 336 katılımcıya görüşlerini küresel kamuoyu ile paylaşma fırsatı verildi ve Zirve Deklarasyonu ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bir kez daha paylaşıldı.

BU YIL ANA TEMA: KENTLEŞME VE MUTLU ŞEHİRLER

Kartepe Zirvesi 2019 da, kentleşme olgusuna özel atıfta bulunarak "Kentleşme ve Mutlu Şehirler" teması etrafında düzenlenecek. Kentleşmenin insanlığın ve dünyanın geleceği üzerindeki etkisi, beraberinde getirdiği sorunlar ve fırsatlar, düzenlenecek paneller, konferanslar, forumlar ve çalıştaylarda tartışılarak Zirve Deklarasyonu'nda tekrar sonuçlanacak.

ŞEHİRLERİN ÇAĞINDA YAŞIYORUZ

Konaklama, istihdam, eğitim, işletme ve sundukları etkileşim fırsatları göz önüne alındığında, şehirler şimdiye dek insanlık için cazip ortamlar olarak hizmet etti. Kentlerin çekiciliği, sanayi devrimi tarafından sunulan gereklilikler ve fırsatlarla birlikte yalnızca sıçrama ve sınırlarla büyüdü. Bilgi teknolojileri, ulaşım ve iletişim anlamındaki gelişmelerle birleştiğinde, kentlerin çekiciliğini daha da arttırmak için hizmet vermeye başladı. Şimdi uygun bir şekilde 'Şehirlerin Çağı' olarak adlandırılabilecek bir çağdayız. Bir fenomen olarak kentleşme; bütün olarak insanlık için yaşam kalitesini belirleme açısından gittikçe daha önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

DÜNYADA ŞEHİRLEŞME ORANI ARTIYOR

Şehir sakinlerinin daha geniş nüfusa oranı, 2000'lerin başında % 46,7 iken 2018 yılına kadar % 55'e yükseldi. BM'nin raporlarına göre oran 2050'de % 65'e yükselmeye devam edecek. Bu dünya nüfusunun üçte ikisine yaşam alanı sağlamak gerekliliği anlamına geliyor. Gelişmekte olan toplumlarda kentleşme oranları çok daha hızlı artıyor. Avrupa ve Amerika şu anda yüksek şehirleşme oranlarıyla öne çıksa da, 2050'de Afrika ve Asya'nın yüzde 90'a yaklaşması bekleniyor.

KENTSEL PARADOKSUN ÇARESİ MUTLU ŞEHİRLER

Bu arada kentleşmenin yükselişi, kentlerde yaşamanın avantajlarıyla bir ölçüde maskelenen gelir dağılımındaki farklılıkları güçlendiriyor. 2018 yılında UNICEF tarafından yayınlanan raporda kırsal alanda yaşıtları ile karşılaştırıldığında şehirlerde fakir çocukların karşı karşıya belirli risklerin yüksek seviyelere dikkat çekiyor. Bu gelişmelere paralel olarak "Mutlu Kent" hedefi, kent ve kent sakinlerinin yanı sıra bir bütün olarak insanlık için öne çıkmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KEYİFLİ BİR DÜNYA

Kentlerdeki nüfus artışı, arz ve talepteki paralel eğilimlerle birlikte görünmektedir. Konaklama, ulaşım, istihdam, çevre, temizlik, sosyal hizmetler, kültür-sanat, sağlık... Yaşam için çok önemli olan tüm konularda şehirler talepte benzeri görülmemiş bir büyümeye tanık olmuşlardır. Kentler tarafından sağlanan fırsatlar ise bu talebi henüz karşılayamadı. Trafik, kirlilik, kentsel suçlar ve küresel ısınmayla ilgili felaketler artıyor. Toplum sağlığı, sosyal aktivite ortamları, sosyal kurumlar, idari düzenlemeler, sosyal hizmetler, güvenlik gibi problemler dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir ve keyifli bir dünya hedefinin peşinde kentleşmeyle ilişkili sorunların çözümü bir öncelik haline gelmiştir.

ZİRVE DEKLARASYONU YAYINLANACAK

Kartepe Zirvesi 2019, "şehir sakinlerinin nasıl daha mutlu hale getirileceği" sorusuna, daha geniş bir yaşam kalitesi değerlendirmesinde kentlerin giderek artan bir öneme sahip olması zemininde cevaplar arayacak ve böylece ana tema etrafında düzenlenmiş olacak. Zirve, davet edilen bilim insanlarına, araştırmacılara, karar vericilere, politika yapıcılara ve sivil toplum örgütleri mensuplarına ve medyaya görüşlerini ve fikirlerini sunmaları, tanımlanan sorunlara çözüm önermeleri için bir ortam sunacak ve Kartepe Zirvesi 2019 Deklarasyonunu şekillendiren disiplinler arası paylaşımlı bir bilgiyle sonuçlanacak.

WWW.KARTEPEZİRVESİ.COM

Kartepe Zirvesi 2019, 25-27 Ekim tarihlerinde "Kentleşme ve Mutlu Şehirler" temasıyla gerçekleşecek. Dünyadan 18 farklı ülke, 22 farklı şehir ve Türkiye'den 20 şehirden 180'i aşkın konuşmacı; Türkiye ve yurtdışından 47 farklı üniversiteden 67 profesör, 17 doçent, 14 doktor öğretim üyesi olmak üzere 98 akademisyen; BM, UNICEF, UNESCO, UNDP, TASCA gibi uluslararası kurumların yanı sıra 12 farklı STK'dan katılımcı Zirve'de buluşacak. Kartepe Zirvesi 2019 kapsamında "Mutlu Şehir" idealine hizmet etmek amacıyla; 1 Açılış Özel Oturumu, 4 Özel Oturum, 14 Panel-Konferans, 13 Akademik Oturum, 4 Vaka Kritik, 2 Forum, 1 Çalıştay gerçekleştirilecek. Zirve programının açılışında, öncülük ettikleri projelerle toplumsal yaşam ve sosyal sorumluluk alanlarında dünya kamuoyu tarafından örnek alınan isimlerin yer alacağı ana konuşmacılar; vizyonlarını, deneyimlerini, görüşlerini, öngörülerini paylaşacak. İzleyici olarak katılım başvuruları ise 15 Ekim'den itibaren zirvenin www.kartepezirvesi.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

ÇOK SAYIDA PAYDAŞ

Dünyanın önde gelen düşünce zirveleri arasında tanınmış bir yer bulmayı başaran Kartepe Zirvesi, Kocaeli kış turizm merkezinde bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığında; üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere çok sayıda paydaş tarafından düzenlenen zirvenin paydaşları arasında Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Bölgesi Belediyeler Birliği ve Kültür Şehri Vakfı,yer alıyor. NTV etkinliğin medya sponsoru olacak.

KAPSAMLI KATILIM

Geçen yıllarda Kartepe Zirvesi'ne Yunanistan'ın eski Başbakanı George Papandreu, Eski AB Eski Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Gunter Verhaugen, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Kattharina Lumpp, Birleşmiş Milletler Mukim Temsilcisi Irena Vojackova Sollorano, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.