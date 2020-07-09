Kento Hashimoto, Rostov'da! 4 yıllık sözleşme... - Son Dakika

Kento Hashimoto, Rostov'da! 4 yıllık sözleşme...

Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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Tokyo formasıyla 164 maça çıkan Hashimoto, 17 gol attı.


Zenit St. Petersburg'un şampiyonluğu garantilediği Rusya'da ligin bitimine 3 hafta kala Rostov, 43 puanla 5. sırada yer alıyor.


Rostov, Japon, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:00 

Son Dakika Spor Kento Hashimoto, Rostov'da! 4 yıllık sözleşme... - Son Dakika Spor
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