Kento Hashimoto, Rostov'da! 4 yıllık sözleşme...
Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Rus ekibinden yapılan açıklamada, Japon temsilcisi Tokyo ile futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığı, sağlık kontrolünün ardından 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.
Tokyo formasıyla 164 maça çıkan Hashimoto, 17 gol attı.
Zenit St. Petersburg'un şampiyonluğu garantilediği Rusya'da ligin bitimine 3 hafta kala Rostov, 43 puanla 5. sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:00
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