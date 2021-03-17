Arı Gıda'nın Kovid-19 tedbirleri TSE tarafından tescillendi

Türkiye'nin köklü şirketlerinden Arı Gıda, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm şartları yerine getirerek Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni aldığını açıkladı.

Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Kovid-19 için alınan önlem ve uygulamaları denetleyen sertifikasyon sistemi kapsamında, Arı Gıda'nın Pendik'te bulunan 80 bin metrekarelik üretim tesisi, Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni alarak tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini tescilledi.

'Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nun' yönergeleriyle alınan hijyen tedbirleri; çalışma, üretim ve dinlenme alanlarının uygunluğu; yemekhane ve servislerde yapılan düzenlemeler konusunda şirketin ortaya koyduğu uygulamalar, TSE denetimlerinden geçerek belgelendi.

"ANNE VE BABALARA GÜVEN VERİYOR"

Bünyesinde Arı Gıda dahil olmak üzere birçok marka bulunan Sultanlar Holding'e bağlı Tibet İthalat İhracat ve Kozmetik Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Haluk Köseoğlu, üretim tesislerinin Kovid-19'a özel uygulamalara yönelik olarak hazırlanan bu yeni standartlara sahip olmasının anne-babalara güven verdiğini belirtti.

Ebeveynlerin güvenilir, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin yanı sıra bu ürünlerin hangi şartlarda üretildiğine de önem verdiğine dikkat çeken Köseoğlu, "Pandemi döneminin başından beri çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı için ulusal ve uluslararası sağlık ve hijyen protokollerini yürürlüğe alarak ortaya koyduğumuz çalışmalarla ve özverimizle gurur duyuyoruz. Bu dönemde hijyen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ödünsüz standartlar sunmaya odaklandık. Son olarak Kovid-19 Üretim Belgesi'ni alarak hijyen konusundaki birçok parametrede en güncel uygulamaları takip ettiğimizi de kanıtlamış olduk" dedi.

Aynı zamanda şirket grubu olarak Kalite Sistem Belgesi ve Gıda Güvenliği Belgesi'ne de sahip olduklarının altını çizen Köseoğlu, "Bu küresel salgın sırasında bebek maması ve ek gıdaları için güvenli tedarik zincirlerinin nasıl korunacağı, daha dayanıklı gıda sistemlerinin nasıl oluşturulacağı ve gıda güvenliğini sağlamak konusunda örnek bir strateji geliştirdik. Her zaman olduğu gibi gelecek dönemde de bu konuda çalışanlarımızın ve anne-babaların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.