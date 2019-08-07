Kentsel donatı elemanları yenileniyor

Vatandaşların dinlenmesi ve ailecek hoşça zaman geçirebilmesinde mesire, park ve bahçe gibi yeşil alanlar büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu amaçla inşa ettiği yeşil alanlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının bakımlarını yıl boyunca düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından takibi yapılan donatılar, il genelindeki 10 ekip ile sorunlarına göre ya onarılıyor ya da yenisiyle değiştiriliyor.

ONARIMLAR YAZ VE BAHAR AYLARINDA GERÇEKLEŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi inşa ettiği park, bahçe ve diğer yeşil alanlardaki kentsel donatı elemanlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını düzenli bir şekilde yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ekipleri Kocaeli genelindeki 12 ilçede yeşil alanlarda bulunan kamelya, bank, çöp kovası, spor aletleri ve diğer kentsel donatı elemanlarının bakım, onarım ve yenilenmesini gerçekleştirmeye devam ediyor. Özellikle yaz ve bahar aylarında yapılan çalışmalarla vatandaşların rahat bir şekilde yeşil alanları kullanması amaçlanıyor.

TAHRİP OLAN DONATLAR YENİLENİYOR

Bakım onarım çalışmaları çerçevesinde metal aksamlardaki kırıklar kaynak yapılıp boyanıyor. Ahşap aksamlardaki zarar görmüş yerler kullanılır nitelikte ise zımparalanarak vernikleniyor. Kullanılamayacak olan kentsel donatı elemanları yenisiyle değiştirilerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

VATANDAŞIN TALEPLERİ DİKKATE ALINIYOR

Yeşil alanlarda bulunan kentsel donatı elemanlarının takibi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi bünyesinde hizmet veren Bölge Şeflikleri ve Kentsel Donatı personelleri ile belirli aralıklarla yapılıyor. Yapılan kontrollerde hasar almış ve eskimiş donatı elemanları belirleniyor. İlgili birimlere yapılan bildirimlerden sonra donatı elemanlarının onarımı, bakımı ve yenilenmesi yapılıyor. Ayrıca duyarlı vatandaşların Büyükşehir Çağrı Merkezi Alo 153'ü arayarak belirttikleri yerlerde bulunan kentsel donatılar dikkate alınarak bakım, onarım ve yenilemeleri gerçekleştiriliyor.