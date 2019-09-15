Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşüm 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
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Kentsel dönüşüm 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

42 dakika önce

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini belirtti.

Kentsel dönüşüm 100 bin kişiye istihdam sağlayacak, System.String[]

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini belirtti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:20 
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