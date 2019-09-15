Kentsel dönüşüm 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini belirtti.
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:20
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