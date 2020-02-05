Kentsel dönüşüm - Son Dakika

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:31 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması
Toplantının sona ermesi ELAZIĞ - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, valilikte açıklamalarda bulundu. (3)
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