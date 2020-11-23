Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor - Son Dakika

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor

23.11.2020 12:03
Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor, System.String[]

Yıldırım Belediyesi'nin, ilçenin geleceğine önemli katkı sağlayacak yeni imar plan çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

Yıldırım Belediyesi'nin, ilçenin geleceğine önemli katkı sağlayacak yeni imar plan çalışmaları meyvesini vermeye başladı.

Parsel bazında iptale sebep olan mülkiyet meselelerinin halli için elini taşın altına koyan ve kentsel dönüşümün önünü açarak vatandaşların güvenli, modern ve sağlıklı konutlara bir an önce kavuşmasını hedefleyen Yıldırım Belediyesi, öncülük ettiği kanuni düzenlemeler ile Yıldırım'da ve Türkiye'de yılları bulan zaman kaybının önüne geçilerek tekrar tekrar uygulama yapma dönemini sona erdirdi. Öte yandan yeni imar plan ve uygulama çalışmaları doğrultusunda kentsel dönüşüm desteklenerek, vatandaşlar ve yatırımcıların gerçekleştirdiği iş birliği ile insanların yaşamını tehdit eden riskli yapılar yerini güvenli ve modern konutlara bırakacak. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında da riskli yapı tespiti yapılarak, yatırımcı ile vatandaşın 2/3 oranında anlaşmasıyla sağladıkları dönüşümün bir örneği, Şükraniye Mahallesi'nde gün yüzüne çıkmaya başladı. 3. Hastane Sokak'ta mülkü bulunan vatandaşların başvurusu sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan riskli yapı denetimi neticesinde, 3 blok ve 12 konutun yer aldığı alanda yıkım çalışmalarına başlandı.

Belediyelerin temel görevlerinden birinin sağlıklı imar plan ve uygulaması yapmak olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Görev süremizin başladığı günden bu yana bu konuya önem vererek kentsel dönüşüm odaklı plan revizyon ve uygulama çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun en önemli örneği olarak kısa süre önce Karapınar Mahallesi'nde imar plan uygulamalarını tamamlayarak 2 bin 290 maliki ve geçtiğimiz yıl içerisinde Değirmenönü Mahallesi'nde 4 bin maliki tapularına kavuşturduk. İmar plan çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında revizyon planı dahilinde olan Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahalleleri yeniden planlandı. Yine aynı kapsamda vatandaşın ve yatırımcının önünü açma doğrultusunda Arabayatağı, Çınarönü, Hacivat, Mevlana, Yavuzselim ve Ulus mahallelerinde imar uygulama çalışmaları devam ediyor. Şirinevler'de de kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için plan ve uygulama çalışmaları sürüyor" dedi.

Riskli yapılar yerine güvenli ve modern konutların zaman kaybetmeden inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak, yatırımcı ile vatandaşın 2/3 oranında anlaşmasıyla sağladıkları dönüşümün güzel bir örneğini Şükraniye Mahallemizde 3. Hastane Sokak'ta gerçekleştiriyoruz. Vatandaşların başvurusu sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan riskli yapı denetimi neticesinde 3 blok ve 12 konutun yer aldığı alanda yıkım çalışmalarımıza başladık. Kısa süre önce İzmir'de can kayıplarına ve yıkıma neden olan deprem, bizlere kentsel dönüşümün aciliyetini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı. Bu kapsamda riskli yapılar yerine güvenli ve modern konutların zaman kaybetmeden inşa edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yerel yönetim olarak Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları içerisinde olduklarını hatırlatan Başkan Yılmaz, "Mevlana Mahallemizde gerçekleştireceğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında iki etapta birkaç proje hazırladık. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da paylaştık. Şu anda kat planları gibi detaylı çalışmalarımızı da tamamladık. İnşallah Bakanlığımızdan ilgili onay geldiğinde de bölgedeki konutları yıkarak yerine yapacağımız yeni konutları inşa edeceğiz. Orada 2 etaplı olmak üzere bin 250 konut planlıyoruz. 1. Etapta 650 konut, 2. Etapta da 600 konut mevcut. Tamamen eski yapıları yıkarak yenilerini yapacağımız bir çalışma. Daha sonra buradan yine silsile yoluyla diğer bölgelerdeki vatandaşlarımız taşıyacağımız bir model oluşturmayı hedefliyoruz. Deprem riski olan bölgede sağlıksız ve güvensiz konutların yerine kazandıracağımız modern, güvenli ve sağlıklı konutların yer alacağı projeye hemşehrilerimiz de büyük oranda destek veriyor. Kamu kaynakları ile yerinde gerçekleşecek dönüşümün en güzel örneklerinden birine 2021 yılı başı itibariyle başlayacağız. Riskli alan dışındaki bölgelerde de dönüşümü hedefleyen sağlıklı plan revizyonu ve uygulama çalışmalarımızı hızlandırarak devam ettireceğiz. Kamu ve özel sektör gücüyle ilçemizde kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanmasına vesile olacağız. Kentsel dönüşümü ilçemizde gözle görülür bir hale getireceğiz. Biten ve bitecek çalışmalarımızla 2021 yılında kentsel dönüşümün adımlarını hissedeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor
Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor
Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor

Yatırımcı, Yıldırım, Türkiye, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı         
13:07
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı         
11:39
Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor         
11:17
Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada         
11:06
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!         
10:42
Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti         
10:22
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor 3 gün gözüne uyku girmeyince keşfetti! 'Mıknatıs Adam' yetenekleriyle sınır tanımıyor         
23:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei